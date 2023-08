Ein Helikopter ist auf dem Weg zu einer Seilbahn, die feststeckt. Pakistanisches Katastrophenamt

Drama im Norden von Pakistan: Eine Seilbahn steckt in einer Höhe von 274 Metern fest. Ein Helikopter soll die 8 Insassen retten, von denen 6 Kinder sind.

An Bord sind 6 Kinder und 2 erwachsene.

In Pakistan bereiten sich Spezialeinheiten auf eine höchst riskante Rettungsmission an einer Seilbahn vor. Im bergigen Landesnorden in der Provinz Khyber Pakhtunkhwa kreiste ein Militärhubschrauber nahe einer Gondel, in der sechs Kinder und zwei Erwachsene gefangen waren, wie die Polizei mitteilte.

Nun sollen sich Spezialkräfte zu der Gondel abseilen, die nur noch an einem Stahlseil hängt, wie die Armee mitteilte. Der Vorfall ereignete sich im Distrikt Battagram an einer tiefen Schlucht.

Laut einem Bericht der Zeitung «Dawn» riss am früheren Morgen ein Kabel der Seilbahn, als die Kinder auf dem Weg zur Schule waren. Gefangen in einer Höhe von rund 274 Metern warten die Insassen der Gondel stundenlang auf Hilfe.

«Jede kleine Fehlkalkulation kann zu einer Katastrophe führen», sagte der Rettungsbeamte Bilal Faizi der Deutschen Presse-Agentur dazu. Der geschäftsführende Premierminister, Anwaarul Haq Kakar, wies die Rettungsbehörden an, alle verfügbaren Ressourcen für den Einsatz zu mobilisieren.

dpa/phi