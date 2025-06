Drei Frauen sterben bei Unfall am Bodensee

Frontalcrash bei Überlingen: Drei Tote, drei Verletzte Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der B 31 sterben drei Menschen, drei weitere werden schwer verletzt. 04.06.2025

Ein folgenschwerer Unfall ereignet sich auf der stark befahrenen B31. Zwei Autos stossen frontal zusammen.

Bei einem Verkehrsunfall sind auf einer Bundesstrasse nahe dem baden-württembergischen Überlingen am Mittwoch drei Menschen getötet und drei weitere schwer verletzt worden.

Wie die Polizei in Ravensburg mitteilte, geriet am Nachmittag auf der B31 ein mit drei Menschen besetztes Auto in einer langgezogenen Kurve in den Gegenverkehr und prallte frontal in einen Wagen mit ebenfalls drei Insassen.

Mehrere Menschen wurden in Fahrzeugen eingeklemmt. Mehr anzeigen

Bei einem schweren Verkehrsunfall bei Überlingen am Bodensee sind drei Frauen im Alter von 71, 74 und 75 Jahren ums Leben gekommen. Drei ältere Männer wurden nach Angaben der Polizei schwer verletzt.

Zwei 71 und 75 Jahre alte Mitfahrerinnen aus dem Verursacherauto starben, der 75-jährige Fahrer wurde schwer verletzt.

Ein 75-jähriger Fahrer kam den Angaben zufolge in einer langgezogenen Rechtskurve aus bislang nicht geklärtem Grund langsam nach links auf die Gegenfahrspur. Dort prallte der Wagen frontal in einen entgegenkommenden Wagen. In beiden Fahrzeugen sassen jeweils drei Insassen.

Menschen in den Fahrzeugen eingeklemmt

Die Beteiligten wurden teils in den Fahrzeugen eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr aus den Wracks befreit werden. Die drei Frauen starben noch an der Unfallstelle. Der 75 Jahre alte Unfallfahrer, der 86-jährige Fahrer des entgegenkommenden Fahrzeugs und sein 75-jähriger Mitfahrer wurden schwer verletzt in Kliniken gebracht.

Die Bundesstrasse 31 wurde in beide Richtungen gesperrt. Betroffen war die Strecke zwischen Überlingen-Ost und Nussdorf, wie die Polizei mitteilte. Sie liegt auf einer stark befahrenen Verkehrsachse, der Unfall ereignete sich zur Hauptverkehrszeit. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet. Die Sperrung dauerte am Abend immer noch an.