Etoy VD Drei Jugendliche vergiften sich bei Chloraustritt in Hallenbad

SDA

13.12.2025 - 17:26

Im Hallenbad von Etoy VD trat Chlor aus und verletzten drei Jugendliche.
Im Hallenbad von Etoy VD trat Chlor aus und verletzten drei Jugendliche.
Keystone

Im Hallenbad des Sportzentrums von Etoy VD ist am Freitagabend Chlor ausgetreten. Dabei erlitten drei 15-Jährige eine Vergiftung, 50 Personen mussten evakuiert werden.

Keystone-SDA

13.12.2025, 17:26

Nachdem in einem Hallenbad in Etoy VD am Freitagabend Chlor ausgetreten ist, mussten nach Angaben der Kantonspolizei Waadt drei Jugendliche ins Spital gebracht werden. Sie befänden sich aber ausser Lebensgefahr. Der Vorfall habe sich gegen 18.45 Uhr ereignet. Der Grund für den Chloraustritt ist nicht bekannt. Im Einsatz standen unter anderem zwei Polizeipatrouillen und vier Ambulanzen. Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eröffnet.

