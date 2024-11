Drei Kinder tot aufgefunden - Mutter wird vermisst

Polizei in Frankreich im Einsatz. In einem kleinen Ort wurden drei tote Kinder aufgefunden.(Symbolbild) Bild: IMAGO/NurPhoto

In einem kleinen Ort in Frankreich wurden drei Kinder tot aufgefunden, während die Suche nach ihrer vermissten Mutter, die an Depressionen leidet, intensiviert wird.

In der französischen Gemeinde Taninges, westlich von Genf, wurden am Dienstag drei Kinder im Alter von zwei, elf und 13 Jahren tot in ihrem Zuhause entdeckt. Die Polizei sucht nun nach der Mutter, die als vermisst gilt und unter Depressionen leidet.

Der Vater der Kinder fand die leblosen Körper und alarmierte umgehend die Polizei. Die Rettungskräfte, die gegen Mittag am Ort des Geschehens eintrafen, konnten nur noch den Tod der Kinder feststellen. Eine Quelle aus der Gendarmerie bestätigte diese Informationen gegenüber der Nachrichtenagentur AFP.

Die Gemeinde ist erschüttert

Die Zeitung «Dauphiné Libéré» berichtete, dass etwa sechzig Polizisten sowie ein Hubschrauber an der Suche nach der Mutter beteiligt sind. Die Behörden bestätigten diese Angaben.

Taninges, eine Gemeinde mit etwa 3500 Einwohnern, liegt rund 50 Kilometer östlich von Genf. Die Nachricht von dem Vorfall hat die kleine Gemeinde erschüttert und die Suche nach der Mutter geht weiter.

sda/tcar