Das Unglück ereignete sich nahe des Raftsunds im Norden Norwegens. IMAGO/imagebroker

Im Norden Norwegens kommt es zu einem Unglück: Ein Bus mit Dutzenden Menschen an Bord kommt von der Strasse ab und gerät teilweise ins Wasser.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In der beliebten Touristenregion Lofoten in Norwegen sind bei einem Busunfall drei Menschen ums Leben gekommen und vier schwer verletzt worden.

Laut Polizei kam der Bus von der Strasse ab und stürzte teilweise in einen See nahe des Raftsunds.

Die Inselgruppe der Lofoten ist ein beliebtes Ziel zum Beobachten von Nordlichtern. Mehr anzeigen

Beim Unglück eines mit zahlreichen ausländischen Touristen besetzten Reisebusses in Norwegen sind drei Menschen ums Leben gekommen und vier weitere verletzt worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, kam der Bus von der Strasse ab und stürzte teilweise in einen See nahe des Raftsunds.

Der Unfall ereignete sich demnach im Norden auf einer Strasse, die die Inselgruppe Lofoten mit dem Festland verbindet. Vier Menschen seien schwer verletzt worden, hiess es im Polizeibericht.

Etwa 60 Menschen seien von dem Unfall in der Provinz Nordland betroffen, hiess es weiter. Feuerwehr, Rettungskräfte und Polizei seien vor Ort. Vor Ort herrschte schlechtes Wetter, wie auch der norwegische Rundfunk meldete.

Die Behörden hatten nach den Worten eines Polizeisprechers Schwierigkeiten, die Angehörigen der Opfer zu kontaktieren, weil eine umfassende Passagierliste fehlte. Die Inselgruppe der Lofoten ist ein beliebtes Ziel zum Beobachten von Nordlichtern.