Die Neuenburger Kantonspolizei führt in Corcelles NE eine umfangreiche Polizeioperation durch. (Symbolbild) Bild: Keystone/Jean-Christophe Bott

In einer Wohnung in Corcelles NE hat die Neuenburger Kantonspolizei drei Tote gefunden. Ein Verdächtiger konnte festgenommen werden.

Keystone-SDA SDA

Drei Personen sind am Dienstagabend in einer Wohnung in Corcelles NE tot aufgefunden worden. Ein Verdächtiger, der durch Schüsse der Polizei verletzt wurde, festgenommen worden, teilte die Kantonspolizei Neuenburg mit. Eine umfangreiche Polizeioperation sei im Gang, sagte Polizeisprecher Georges-André Lozouet in der Nacht auf Mittwoch auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Eine Strasse sei für die Ermittlungen abgesperrt.

Die Polizei gehe von einem dreifachen Tötungsdelikt aus, sagte Lozouet weiter. Der verletzte Verdächtige sei ins Spital gebracht worden.

Weitere Informationen wollen die Staatsanwaltschaft und die Polizei am Mittwoch um 10.00 Uhr in Neuenburg bekanntgeben.