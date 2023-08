Dreister Dieb trifft auf den miesesten Wachhund überhaupt

Dieb trifft auf miesesten Wachhund ever Ein Mann befindet sich in San Diego offenbar auf nächtlichem Beutezug und will ein Fahrrad aus einer offenen Garage entwenden. Als ihn der Hund des Hauses dabei erwischt, folgt eine unerwartet emotionale Annäherung. 08.08.2023

Wer da gerade entspannt mit dem Velo aus einer Garage in San Diego schlendern will, ist kein Hausbewohner, sondern ein Dieb. Sein Glück: Der Wachhund wird seinem Namen so gar nicht gerecht.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein Wachhund im kalifornischen San Diego hat seinem Namen wahrlich keine Ehre gemacht.

Der Golden Retriever liess sich von einem Einbrecher lieber den Bauch kraulen, statt die Bewohner des Hauses zu warnen.

Danach macht sich der Einbrecher mit samt geklauten Velo davon. Mehr anzeigen

Doppeltes Glück für einen Langfinger in San Diego: Zum einen fand er in der kalifornischen Küstenstadt eben das unverschlossene Zweirad-Eldorado vor. Zum anderen war der hinzukommende Haushund alles andere als ein Wachhund.

Der Golden Retriever veranlasste den Eindringling auf Beutezug sogar zu spontanen Streicheleinheiten. Den freundlichen, schwanzwedelnden Vierbeiner nannte er den coolsten Hund der Welt, was aus Diebessicht sicher zutreffend ist.

Zugetragen hat sich dieses nächtliche Zusammentreffen Mitte Juli, die Polizei von San Diego veröffentlichte die Aufnahmen der Überwachungskamera aber erst Anfang August. Medienberichten zufolge handelte es sich bei dem entwendeten Bike um ein ziemlich teures Exemplar. Die Polizei sucht demzufolge noch immer nach dem Verdächtigen.