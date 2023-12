Aufwändiges Sicherheitssystem – Zehntausende zu Berliner Silvestersause erwartet

Kurz vor dem Jahreswechsel herrschte am Brandenburger Tor bereits geschäftiges Besuchertreiben. Auf der grell flackernden Bühne lief am Samstag das Bühnenprogramm im Probenmodus ab. Zehntausende Berliner und Besucher werden hier das Jahr 2024 in der Nacht zum Montag mit einer grossen Party inklusive Höhenfeuerwerk begrüssen.

31.12.2023