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Zwischen Marokko und Spanien Hinter dem Kühlschrank steckte ein 19 Meter tiefer Drogentunnel

SDA

31.3.2026 - 23:32

Der Tunnel wurde mutmasslich zum Schmuggel von Drogen nach Europa verwendet. (Foto Handout)
Der Tunnel wurde mutmasslich zum Schmuggel von Drogen nach Europa verwendet. (Foto Handout)
Bild: Policia Nacional de Espana/dpa

Der Zugang befand sich hinter einem Kühlschrank: Die spanische Polizei hat ein komplexes Tunnel-System zum Drogenschmuggel von Nordafrika nach Europa ausgehoben. Die Struktur sei «filmreif», hiess es.

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Keystone-SDA, Redaktion blue News

31.03.2026, 23:32

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die spanische Polizei hat einen Drogentunnel in der Nordafrika-Exklave Ceuta ausgehoben.
  • Von dort aus sind mutmasslich grosse Mengen Haschisch nach Europa geschmuggelt worden.
  • Der Zugang befand sich hinter einem grossen, schallisolierten Kühlschrank. Der Tunnel ist 19 Meter tief.
  • Die Polizei spricht von einem bedeutenden Schlag gegen eine grosse Drogenbande.
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Die spanische Polizei hat in der Nordafrika-Exklave Ceuta ein komplexes unterirdisches Tunnelsystem ausgehoben, das mutmasslich dem Schmuggel grosser Mengen Haschisch nach Spanien und in weitere Teile Europas diente.

Die Anlage erstreckte sich über mehrere Ebenen bis in eine Tiefe von rund 19 Metern und verband Ceuta mit marokkanischem Gebiet, wie das Innenministerium in Madrid mitteilte. Die Struktur sei «filmreif», hiess es.

Die Behörden sprechen von einem bedeutenden Schlag gegen eine professionell organisierte Drogenbande. Dem Fund gingen demnach mehr als ein Jahr dauernde Ermittlungen voraus.

Zugang hinter einem grossen Kühlschrank versteckt

In einer grossangelegten Operation mit mehr als 250 Beamten in den spanischen Regionen Andalusien und Galicien sowie in Ceuta wurden 27 Verdächtige festgenommen. Die Polizei stellte über 17 Tonnen Haschisch sicher, ausserdem rund 1,4 Millionen Euro Bargeld, zahlreiche Kommunikationsgeräte sowie mehrere Luxusfahrzeuge.

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Die ausgehobene Anlage bestand den amtlichen Angaben zufolge aus drei Ebenen: einem Abstiegsschacht, einer Zwischenkammer zur Lagerung der Drogenpakete sowie einem Verbindungsgang in Richtung Marokko. Der Zugang in Ceuta war hinter einem grossen, schallisolierten Kühlschrank verborgen.

«Labyrinth wie in einem Bergwerk»

Die Konstruktion erinnerte laut Ermittlern an ein «Labyrinth wie in einem Bergwerk»: Über Schächte, Zwischenräume und einen Haupttunnel wurden die Drogen transportiert.

Dabei kamen demnach technische Vorrichtungen wie Loren auf Schienen, Kräne und Flaschenzüge zum Einsatz, um die Ware zwischen den Ebenen zu bewegen. Der Tunnel sei länger nicht mehr benutzt worden, weil sich die Kriminellen wohl beobachtet gefühlt hätten, hiess es.

Den Ermittlungen zufolge stand ein grenzüberschreitend agierendes Netzwerk hinter dem Tunnelbau. Ein mutmasslicher Hauptverantwortlicher operierte von Marokko aus und soll als eine Art «Tunnel-Architekt» fungiert haben. Ein weiterer Verdächtiger koordinierte die Geschäfte in Ceuta, wo Lieferungen organisiert und Absprachen getroffen wurden.

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