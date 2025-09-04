Jetzt zieht beliebter Ferienort am Mittelmeer die Notbremse

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Stadtmauer nur noch mit Ticket Jetzt zieht beliebter Ferienort am Mittelmeer die Notbremse

Maximilian Haase

4.9.2025

Dubrovnik ist bei Touristen schon lange beliebt. Nun will die Stadt Massnahmen gegen den Massentourismus ergreifen. (Archivbild)
Dubrovnik ist bei Touristen schon lange beliebt. Nun will die Stadt Massnahmen gegen den Massentourismus ergreifen. (Archivbild)
Grgo Jelavic/Pixsell

Seit Jahren ächzt Dubrovnik unter Besuchermassen. Nun handelt die kroatische Stadt, die durch «Game of Thrones» zum Touristenmagneten wurde: So darf man die Stadtmauer bald nur noch mit Reservierung betreten. 

Maximilian Haase

04.09.2025, 14:54

04.09.2025, 15:17

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ab 2026 brauchen Besucher in Dubrovnik eine Reservierung für den Zugang zur Stadtmauer.
  • Die kroatische Stadt an der Adria will sich damit gegen den Massentourismus zur Wehr setzen.
  • Über eine Million Menschen besuchen jährlich die Altstadt, die auch durch «Game of Thrones» bekannt wurde.
Mehr anzeigen

Spätestens seit «Game of Thrones» ist sie weltberühmt: In der Altstadt von Dubrovnik drängen sich seit Jahren die Touristenmassen durch enge Gassen. Dabei zählt die kroatische Stadt an der Adria, die in der HBO-Serie einst zur fiktiven Hauptstadt «Königsmund» geriet, nur rund 41'000 Einwohner. Mit dem Ansturm kamen die Probleme, vom Verkehrschaos über die Wohnungsnot bis zur bröckelnden Bausubstanz.

Nun hat die Mittelmeermetropole genug. Mit neuen Massnahmen gegen Overtourism will Dubrovnik die Lage wieder in den Griff bekommen.

Kuriose Touristen-Regeln. Italienische Ferienorte wehren sich gegen respektloses Verhalten

Kuriose Touristen-RegelnItalienische Ferienorte wehren sich gegen respektloses Verhalten

Spürbar werden soll das ab 2026: Wer dann etwa über die beliebte Stadtmauer (berühmt-berüchtigte Kulisse aus «GoT») laufen will, muss im Voraus ein Zeitfenster buchen. «Es wird eine festgelegte Anzahl von Menschen geben, die sich zu einem bestimmten Zeitpunkt auf der Stadtmauer aufhalten können», erklärt Bürgermeister Mato Franković laut «Independent» die Reservierungspflicht. Die neue Zugangsbeschränkung soll den Besuch entzerren.

Stadt kauft Immobilien zurück

Die neuen Massnahmen gelten aber nicht nur den Touristen, sondern auch den Einheimischen. Die leben nämlich immer seltener in der Altstadt, weil Wohnungen in lukrative Airbnb-Angebote umgewandelt wurden. Damit soll bald Schluss sein: Die Stadt kauft Immobilien zurück, renoviert sie und gibt sie an junge Familien weiter – zu günstigen Mieten. «Wir wollen tatsächlich mehr Einwohner in der Altstadt haben», zitiert der Independent Franković.

Selfie-Touristen überrennen Dolomiten. «300 Meter hochlaufen, nur für ein Foto – das ist verrückt»

Selfie-Touristen überrennen Dolomiten«300 Meter hochlaufen, nur für ein Foto – das ist verrückt»

Auch das gastronomische Angebot steht auf dem Prüfstand. Weniger Souvenirläden, mehr Alltag - so lautet das Ziel. Die Altstadt soll nicht zum Themenpark verkommen, sondern wieder ein Ort zum Leben werden. Geplant ist sogar eine neue Schule in einem ehemaligen Palast – ein deutliches Zeichen, dass Dubrovnik langfristig denkt.

Keine Kurzbesuche mehr

Bereits in den letzten Jahren hatte die Stadt Massnahmen gegen den Overtourism ergriffen: Kameras überwachen die Zahl der Besucher in der Altstadt. Wenn’s zu voll wird, wird dichtgemacht. Auch Kreuzfahrtschiffe dürfen seit einiger Zeit nur in pro Tag begrenzter Zahl anlegen – und auch nur, wenn sie mindestens acht Stunden bleiben. Kurze Blitzbesuche sind nicht mehr erwünscht.

Die Rangliste überrascht. Schweizer Nachbarland hat die meisten Touristen pro Kopf

Die Rangliste überraschtSchweizer Nachbarland hat die meisten Touristen pro Kopf

«2017 blieben die Kreuzfahrtschiffe normalerweise nur vier Stunden. Die Leute rannten einfach in die Stadt, machten ein Foto und fuhren wieder weg», erinnert sich der Bürgermeister. Heute will man, dass sie länger bleiben – und sich besser verteilen. 

Was das für Reisende bedeutet? Wer Dubrovnik erleben will, sollte sich künftig rechtzeitig kümmern und vielleicht etwas länger bleiben. Qualität geht klar vor Quantität - eine Strategie, an der sich zuletzt von Venedig bis in die Schweiz zahlreiche andere überlaufene Touristenmagnete versuchten.

Dubrovniks Bürgermeister bringt es auf den Punkt: «Städte, die sich auf nachhaltigen Tourismus vorbereiten, werden Vorreiter sein.»

Nur wenige Schweizer Orte von Overtourism betroffen

Nur wenige Schweizer Orte von Overtourism betroffen

Höhere Preise, Littering, Verkehrsprobleme, knapper Wohnraum und Umweltverschmutzung können die Folgen von zu vielen Touristen sein. In einzelnen Regionen kann es Einheimischen da schon mal zu viel werden.

04.07.2024

Mehr zum Ressort

Overtourism an Bergseen. Älpler ringen mit Turnschuh-Touristen – das hat jetzt Folgen

Overtourism an BergseenÄlpler ringen mit Turnschuh-Touristen – das hat jetzt Folgen

«Es ist nur eine Frage der Zeit». So wappnet sich die Schweiz gegen Overtourism

«Es ist nur eine Frage der Zeit»So wappnet sich die Schweiz gegen Overtourism

Kampf gegen Overtourism. Venedig begrenzt Reisegruppen auf maximal 25 Personen

Kampf gegen OvertourismVenedig begrenzt Reisegruppen auf maximal 25 Personen

Meistgelesen

Quo vadis, Amerika?
Jetzt zieht beliebter Ferienort am Mittelmeer die Notbremse
Giorgio Armani ist tot
Auto rast in Kindergruppe – Betreuerin schwer verletzt
«Sturmböen wahrscheinlich»: Hier warnt der Bund heute vor heftigen Gewittern