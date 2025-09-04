Jetzt zieht beliebter Ferienort am Mittelmeer die Notbremse

Dubrovnik ist bei Touristen schon lange beliebt. Nun will die Stadt Massnahmen gegen den Massentourismus ergreifen. (Archivbild) Grgo Jelavic/Pixsell

Seit Jahren ächzt Dubrovnik unter Besuchermassen. Nun handelt die kroatische Stadt, die durch «Game of Thrones» zum Touristenmagneten wurde: So darf man die Stadtmauer bald nur noch mit Reservierung betreten.

Spätestens seit «Game of Thrones» ist sie weltberühmt: In der Altstadt von Dubrovnik drängen sich seit Jahren die Touristenmassen durch enge Gassen. Dabei zählt die kroatische Stadt an der Adria, die in der HBO-Serie einst zur fiktiven Hauptstadt «Königsmund» geriet, nur rund 41'000 Einwohner. Mit dem Ansturm kamen die Probleme, vom Verkehrschaos über die Wohnungsnot bis zur bröckelnden Bausubstanz.

Nun hat die Mittelmeermetropole genug. Mit neuen Massnahmen gegen Overtourism will Dubrovnik die Lage wieder in den Griff bekommen.

Spürbar werden soll das ab 2026: Wer dann etwa über die beliebte Stadtmauer (berühmt-berüchtigte Kulisse aus «GoT») laufen will, muss im Voraus ein Zeitfenster buchen. «Es wird eine festgelegte Anzahl von Menschen geben, die sich zu einem bestimmten Zeitpunkt auf der Stadtmauer aufhalten können», erklärt Bürgermeister Mato Franković laut «Independent» die Reservierungspflicht. Die neue Zugangsbeschränkung soll den Besuch entzerren.

Stadt kauft Immobilien zurück

Die neuen Massnahmen gelten aber nicht nur den Touristen, sondern auch den Einheimischen. Die leben nämlich immer seltener in der Altstadt, weil Wohnungen in lukrative Airbnb-Angebote umgewandelt wurden. Damit soll bald Schluss sein: Die Stadt kauft Immobilien zurück, renoviert sie und gibt sie an junge Familien weiter – zu günstigen Mieten. «Wir wollen tatsächlich mehr Einwohner in der Altstadt haben», zitiert der Independent Franković.

Auch das gastronomische Angebot steht auf dem Prüfstand. Weniger Souvenirläden, mehr Alltag - so lautet das Ziel. Die Altstadt soll nicht zum Themenpark verkommen, sondern wieder ein Ort zum Leben werden. Geplant ist sogar eine neue Schule in einem ehemaligen Palast – ein deutliches Zeichen, dass Dubrovnik langfristig denkt.

Keine Kurzbesuche mehr

Bereits in den letzten Jahren hatte die Stadt Massnahmen gegen den Overtourism ergriffen: Kameras überwachen die Zahl der Besucher in der Altstadt. Wenn’s zu voll wird, wird dichtgemacht. Auch Kreuzfahrtschiffe dürfen seit einiger Zeit nur in pro Tag begrenzter Zahl anlegen – und auch nur, wenn sie mindestens acht Stunden bleiben. Kurze Blitzbesuche sind nicht mehr erwünscht.

«2017 blieben die Kreuzfahrtschiffe normalerweise nur vier Stunden. Die Leute rannten einfach in die Stadt, machten ein Foto und fuhren wieder weg», erinnert sich der Bürgermeister. Heute will man, dass sie länger bleiben – und sich besser verteilen.

Was das für Reisende bedeutet? Wer Dubrovnik erleben will, sollte sich künftig rechtzeitig kümmern und vielleicht etwas länger bleiben. Qualität geht klar vor Quantität - eine Strategie, an der sich zuletzt von Venedig bis in die Schweiz zahlreiche andere überlaufene Touristenmagnete versuchten.

Dubrovniks Bürgermeister bringt es auf den Punkt: «Städte, die sich auf nachhaltigen Tourismus vorbereiten, werden Vorreiter sein.»