Durst nach Regen Dürre legt São Paulo lahm

Fabienne Berner

18.12.2025

Durst nach Regen: Dürre legt São Paulo lahm

Durst nach Regen: Dürre legt São Paulo lahm

Risse im Boden, leere Reservoirs und erste Wasserbeschränkungen: São Paulo erlebt eine der schlimmsten Dürren seit Jahren. Wie dramatisch die Lage in der grössten Metropole Südamerikas bereits ist, siehst du im Video von blue News.

18.12.2025

Risse im Boden, leere Reservoirs und erste Wasserbeschränkungen: São Paulo erlebt eine der schlimmsten Dürren seit Jahren. Wie dramatisch die Lage in der grössten Metropole Südamerikas bereits ist, siehst du im Video von blue News.

,

Fabienne Berner

18.12.2025, 20:27

18.12.2025, 20:46

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • São Paulo leidet unter einer schweren Dürre nach dem trockensten Jahr seit einem Jahrzehnt.
  • Der wichtige Stausee Jaguari-Jacareí ist fast ausgetrocknet und nur noch zu rund 18 Prozent gefüllt.
  • Erste Wassersparmassnahmen laufen bereits, Entspannung wird laut Prognosen frühestens ab 2026 erwartet.
Mehr anzeigen

Nach dem trockensten Jahr seit zehn Jahren steckt São Paulo in einer schweren Wasserkrise. Die brasilianische Wirtschaftsmetropole mit rund 22 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern verzeichnet bereits das dritte Jahr in Folge deutlich weniger Niederschläge als im langjährigen Durchschnitt.

Besonders kritisch ist die Lage am Stausee Jaguari-Jacareí, dem wichtigsten Reservoir des Cantareira-Systems. Er versorgt rund neun Millionen Menschen und ist aktuell zu weniger als 18 Prozent gefüllt – ein Wert, der an die schwere Dürre von 2014 erinnert. Weite Teile des Sees sind ausgetrocknet, zurückbleiben schmale Rinnsale.

Die Behörden haben bereits erste Sparmassnahmen eingeführt. Seit Oktober wird der Wasserdruck in den Leitungen zeitweise reduziert, teilweise bis zu 16 Stunden pro Tag. Sollte sich die Lage bis Anfang 2026 nicht verbessern, drohen erstmals die kritischsten Notfallstufen – inklusive möglicher rotierender Wassersperren.

Meteorologen hoffen auf stärkere Regenfälle ab 2026. Experten sehen die zunehmenden Extreme jedoch auch als Folge des Klimawandels: weniger Regen insgesamt, dafür heftigere Niederschläge in kurzen Zeiträumen.

Nach der Rekorddürre 2024 – Amazonas am Limit – Feuer, Dürre und der Kipppunkt, der alles verändern könnte

Nach der Rekorddürre 2024 – Amazonas am Limit – Feuer, Dürre und der Kipppunkt, der alles verändern könnte

Der Amazonas trocknet aus und brennt – die grüne Lunge der Erde steht unter Schock. Rekord-Dürren und Abholzung bedrohen das Ökosystem wie nie zuvor. Wie nah ist der Regenwald wirklich am Kippen?

12.09.2025

