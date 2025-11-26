Feriengepäck auf Entdeckungsreise 26.11.2025

Auf der thailändischen Fähre von Koh Tao nach Koh Samui landen plötzlich zahlreiche Koffer und Rucksäcke im Meer. Was an Bord wirklich geschah und wie es für die Reisenden weiterging, zeigt das Video.

Von Luna Pauli Luna Pauli

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Während der Fahrt von Koh Tao nach Koh Samui fielen Dutzende ungesicherte Gepäckstücke ins Meer.

Viele Reisende verloren ihr gesamtes Hab und Gut und erhielten nur wenig oder gar keine Entschädigung.

Der Vorfall wirft erneut Fragen zu Sicherheit und Verantwortung im thailändischen Fährbetrieb auf. Mehr anzeigen

Ungesichertes Gepäck wird zum Risiko auf hoher See

Während der Überfahrt von Koh Tao nach Koh Samui wurden die Koffer und Rucksäcke der Passagiere auf dem Oberdeck gelagert – jedoch ohne ausreichende Sicherung. Als das Schiff in zunehmend in raue See geriet, rutschten die Gepäckstücke über die nasse Fläche und fielen ins Wasser. Bordvideos zeigen, wie Dutzende Taschen in den Wellen treiben, während Crewmitglieder versuchen, zumindest einige davon wieder an Bord zu ziehen.

Betroffene zwischen Verlust und schwierigen Entschädigungen

Für viele Reisende endete die Fahrt ohne ihr persönliches Gepäck, darunter Elektronik, Kleidung und wichtige Unterlagen. Einige versuchten, beim Betreiber eine Entschädigung zu erhalten, doch der Prozess war mühsam und schwer nachvollziehbar.

Nur wenige bekamen am Ende überhaupt eine Entschädigung, und selbst diese Beträge deckten den tatsächlichen Schaden kaum ab. Andere gingen komplett leer aus.

Der Vorfall stellt erneut die Sicherheitsstandards und die Verantwortung der Fährunternehmen in Thailand infrage.

