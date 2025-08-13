  1. Privatkunden
Salmonellen im Sushi Dutzende Mallorca-Touristen nach Restaurantbesuch erkrankt

Maximilian Haase

13.8.2025

Vergiftungen durch Salmonellen im Sushi auf Mallorca.
Vergiftungen durch Salmonellen im Sushi auf Mallorca.
Bild: picture alliance / Andrea Warnecke/dpa-tmn

Ein Restaurantbesuch endete für 43 Touristen auf Mallorca mit Vergiftungssymptomen, 12 von ihnen mussten ins Spital. Schuld war ein  Salmonellen-Ausbruch, der durch mangelnde Hygiene ausgelöst wurde.

Maximilian Haase

13.08.2025, 20:24

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • 43 Gäste klagen nach dem Besuch eines Sushi-Restaurants auf Mallorca über Magen-Darm-Beschwerden.
  • 12 Touristen mussten mit Vergiftungserscheinungen ins Spital eingeliefert werden.
  • Grund war ein durch mangelnde Hygiene ausgelöster Salmonellen-Ausbruch.
Mehr anzeigen

Wenn aus einem gemütlichen Sushi-Abend in den Ferien eine kleine Katastrophe wird: Nach dem Besuch in einem japanischen Restaurant auf Mallorca klagten 43 Gäste über starke Magen-Darm-Beschwerden, zwölf von ihnen mussten sogar stationär im Spital behandelt werden. Der Grund: ein Salmonellen-Ausbruch, ausgelöst durch mangelhafte Hygiene und unsachgemässe Lagerung von Lebensmitteln.

Einige der Betroffenen berichteten lokalen Medien, unter anderem dem «Mallorca Magazin», von Fieber über 39 Grad, tagelangem Erbrechen, Durchfall und deutlichem Gewichtsverlust. «Ich konnte drei Tage nichts essen», zitiert die Zeitung eine Touristin.

Viele Betroffene hatten zunächst an eine harmlose Lebensmittelunverträglichkeit geglaubt – bis die Symptome eskalierten. Laut balearischem Gesundheitsministerium wurden alle Erkrankten zwischen dem 4. und 8. August infiziert, darunter auch Kinder. 

Verstösse gegen Hygienevorschriften

Die balearischen Gesundheitsbehörden reagierten Medien zufolge schnell: Das betroffene Lokal an der Playa de Palma wurde geschlossen; eine Inspektion hatte zahlreiche Verstösse gegen geltende Hygienevorschriften ans Licht gebracht. So sollen Speisen bei ungeeigneten Temperaturen zubereitet und Wartungen der Küchentechnik offenbar vernachlässigt worden sein. Die allgemeine Sauberkeit wurde als unzureichend bewertet. 

Inzwischen würden Proben aus der Küche, von Lebensmitteln und Utensilien im Labor untersucht. Das Restaurant dürfe frühestens in zehn Tagen wieder öffnen – vorausgesetzt, es wird ein tragfähiger Hygienemassnahmenplan vorgelegt.

Der Vorfall trifft Mallorcas Gastronomie in einer ohnehin schwierigen Phase. Trotz Hauptsaison berichten viele Restaurants von ausbleibenden Gästen. Die Preise für Lebensmittel und Energie sind gestiegen, viele Feriengäste sparen beim Essengehen, wie Branchenvertreter vermuten.

