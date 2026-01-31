Ab nach Tasmanien: Online-Werbung für heisse Quellen auf Tasmanien schickt Dutzende in die Irre. Tasmania Tours

In Tasmanien wollen Dutzende die Weldborouh Springs besuchen. Dumm nur, dass das Naturwunder nicht existiert. Erfunden hat es eine KI-Anwendung. Der Tour-Veranstalter entschuldigt sich.

Stefan Michel Stefan Michel

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Eine Website preist heisse Quelle auf Tasmanien an. Doch die Weldborough Springs sind eine Erfindung einer KI.

Dutzende wollten die imaginären Quellen besuchen.

Der Tour-Veranstalter entschuldigt sich, der Artikel sei durch die Kontrollen durchgerutscht. Mehr anzeigen

Die zu Australien gehörende Insel Tasmanien ist wahrlich nicht arm an Natur-Schönheiten: Buchten mit perlweissem Sand, rot leuchtende Felsen, Urwälder und Kängurus, um nur wenige zu nennen.

Ein neuer Tipp waren die Weldborough Springs, heisse Quellen, die «reich an therapeutischen Mineralien» seien. Der ruhige Zufluchtsort sei ein beliebtes Ziel lokaler Wandergruppen, für Wellness-Retreats und «eine der unberührtesten heissen Quellen Tasmaniens».

Ein Geheimtipp also, netterweise preisgegeben auf der Website eines Tour-Veranstalter. Dass es keinerlei Angaben gab, wo sich die Weldborough Springs befinden und wie die Naturliebhaber*innen dorthin finden, machte die Gäste nur noch neugieriger.

Touristen suchen nach den heissen Quellen

Den Hinweis, den viele fanden, war das Weldborough Hotel unweit des Weld Rivers. Dessen Gastwirtin Kristy Robert erhielt täglich Anrufe, in denen Reisende sie nach den heissen Quellen fragten. Andere kreuzten direkt bei ihr im Hotel auf. «Eine Gruppe von 24 Personen reiste extra von Festland-Australien nach Tasmanien, um die heissen Quellen zu besuchen.»

Aber die Gastgeberin wusste darüber nur eines: Der Weld River ist eiskalt.

Dass sie von den Weldborough Springs noch nie gehört hatte, ist keine Wissenslücke, im Gegenteil. Denn diese sind eine Erfindung einer KI-Anwendung, die dem Touranbieter Beschriebe mit Fotos liefert.

Tasmania Tours ist eine Tochter von Australia Tours and Cruises und betreibt mehrere Websites, die touristische Attraktionen anpreisen. Der Besitzer des Unternehmens, Scott Hennessy, beschönigt nichts: «Unsere KI hat es komplett vermasselt.»

Kontrolle hat versagt

Der australischen «ABC News» erklärt er, sie hätten das Verfassen von Inhalten ausgelagert, und ihr Partner lasse diese teilweise von KI-Anwendungen schreiben. «Wir müssen mit den grossen Jungs mithalten, und das können wir nur, wenn wir unsere Inhalte dauernd aktualisieren.»

Normalerweise werde jeder neue Artikel kontrolliert. So hätten sie Bilder von dreibeinigen Wombats und eines krokodilähnlichen Tiers rechtzeitig entdeckt – nicht aber die heissen Weldborough Springs.

Der Spott der Gastwirtin ist Hennessy und allen, die sich auf die Suche nach den heissen Quellen gemacht haben, sicher. «Die finden eher einen Saphir als heisse Quellen», kommentiert sie. Der 24er Gruppe habe sie gesagt, sie sollten zurückkommen, wenn sie diese gefunden hätten; sie würde ihnen danach eine ganze Nacht lang Bier ausgeben. «Aber sie sind nicht zurückgekommen.»

Tour-Organisator Scott Hennessy beteuert, sein Geschäft sei kein Betrug, sondern ein von seiner Ehefrau und ihm betriebenes Unternehmen, das sich bemühe, das Richtige zu tun. «Wir sind seriös, wir sind echte Menschen, die Verkaufspersonal angestellt haben.» Und die jetzt ihren guten Ruf wiederherstellen müssen.