Der Edelweiss-Flug WK66 mit dem Airbus A340 musste in Dubai landen, anstatt wie ursprünglich geplant auf den Malediven zu landen. sda

Am Montagabend musste ein Edelweiss-Flug in Dubai gezwungenermassen landen. Grund dafür: Ein Triebwerk fiel aus.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am Montagabend startete in Zürich der Edelweiss-Flug mit der Nummer WK66. Ziel: die Malediven.

Doch dann musste der Flieger in Dubai landen, da ein Triebwerk ausfiel.

Keine Personen wurden verletzt.

Am Montagabend musste der Edelweiss-Flug mit der Nummer WK66 – der am Flughafen Zürich startete und auf die Malediven fliegen sollte – nach dreieinhalb Stunden in Dubai gezwungenermassen landen. Grund dafür: Ein Triebwerk fiel aus, wie das Onlineportal Aviation Herlad zuerst berichtet.

Wie auf dem Livetrackingservice Flightradar24.com zu sehen ist, gab es vorderhand keine Auffälligkeiten. Als sich der Airbus A340 über der Türkei befand, sind zwei Ausschläge beim zuvor konstanten Tempo zu erkennen. Die A340 verfügt über vier Triebwerke; sie war zu diesem Zeitpunkt auf einer Höhe von rund 10‘600 Meter unterwegs.

Rund eine Stunde später, mittlerweile über Basra im Irak, wechselte die Cockpitcrew auf eine Flughöhe von rund 9500 Meter. Wiederum rund eine Stunde später, um 23.48 Uhr Schweizerzeit, wurde der Sinkflug eingeleitet. Die Landung am Dubai International Airport erfolgte um 0.22 Uhr Schweizer Zeit ohne Probleme.