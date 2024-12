Ehepaar stirbt kurz nacheinander in den Karibik-Ferien

Blick über Sandy Island vom Paradise Beach auf Carriacou, Insel in der Karibik. Bild: Imago/imagebroker

Traumferien auf der Insel Carriacou in der Karibik nahmen für ein britisches Rentnerpaar ein jähes Ende. Innerhalb kürzester Zeit starben David Forster und seine gleichaltrige Frau Rosalind.

Der tragische Vorfall ereignete sich bei einem Spaziergang des Paars am Paradise Beach auf der Insel Carriacou.

David erlag einem Herzinfarkt, seine Frau starb an einer akuten Schockreaktion auf das traumatische Ereignis. Mehr anzeigen

Ferien in der Karibik – für viele Menschen sicherlich ein absoluter Traum. Für ein britisches Ehepaar endete der Traum tödlich. Innerhalb kürzester Zeit starben der 76-jährige David Forster und seine gleichaltrige Frau Rosalind. Wie die «Daily Mail» schreibt, ereignete sich der tragische Vorfall bei einem Spaziergang des Paares am Paradise Beach auf der Insel Carriacou.

Nach einem Restaurantbesuch mit Tochter Julie und Schwiegersohn David war das Rentnerpaar auf dem Rückweg zu seinem Hotel. Dabei erlitt David einen Herzstillstand und fiel in das flache Meerwasser. Seine Frau Rosalind erlitt dann eine akute Schockreaktion auf das traumatische Ereignis. «Wir haben das Mittagessen bezahlt, während sie zum Strand und zurück zur Unterkunft gelaufen sind», sagt der Schwiegersohn.

Ertrinken in Folge eines Herzstillstands

Die Wiederbelebungsversuche des Rentners dauerten etwa 30 Minuten, aber er wurde noch am Strand für tot erklärt. Die Obduktion ergab, dass David, der einen Herzschrittmacher trug, durch Ertrinken in Folge eines Herzstillstands starb.

Seine Frau Rosalind wurde in ein örtliches Spital gebracht, starb aber noch am selben Tag an Aspiration von Mageninhalt. Als Aspiration wird das Eindringen von flüssigen oder festen Stoffen in die Atemwege während der Einatmung bezeichnet.