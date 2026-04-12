Ehepaar stirbt nach 70 Jahren Ehe am selben Tag

John und Alice Trice teilten Glauben, Liebe und die Leidenschaft fürs Reisen. (Symbolbild) Philipp Schulze/dpa

Nach mehr als 70 gemeinsamen Ehejahren ist ein Paar aus Tennessee am selben Tag gestorben – mit nur neun Stunden Abstand.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein Ehepaar aus Tennessee starb nach 70 Ehejahren am selben Tag, nur neun Stunden auseinander.

John und Alice Trice teilten Glauben, Liebe und die Leidenschaft fürs Reisen.

«Man konnte den einen kaum nennen, ohne an den anderen zu denken», sagte ihre Tochter. Mehr anzeigen

In Tennessee, USA, ist ein Ehepaar, das mehr als sieben Jahrzehnte verheiratet war, am selben Tag gestorben, im gemeinsamen Haus, in dem sie jahrzehntelang lebten.

John Ridley Trice (93) und seine Frau Alice Moss Trice (94) starben am 2. April mit nur neun Stunden Abstand, wie aus ihren Todesanzeigen hervorgeht. «Man konnte den einen kaum nennen, ohne an den anderen zu denken», sagte ihre Tochter Angela Trice dem Sender WSMV. «Einer hätte ohne den anderen nicht leben wollen – und musste es auch nicht.»

John wurde auf der Familienfarm geboren und arbeitete zunächst mit seinem Vater in der Landwirtschaft. Später verkaufte er fast 20 Jahre lang Traktoren und Landmaschinen.

Alice, ursprünglich aus Mt. Juliet, galt als besonders herzlich und fleissig. Sie engagierte sich in der College Hills Church of Christ und war für ihre Liebe zur Gartenarbeit bekannt. Ihre Stadt ehrt sie inzwischen mit dem «Alice Trice Overall Excellence Award» auf der jährlich stattfindenden Messe Wilson County Fair.

Die beiden heirateten am 11. November 1955, bauten ein gemeinsames Zuhause und zogen zwei Kinder gross. Reisen gehörte zu ihren grössten Leidenschaften: Gemeinsam besuchten sie alle 50 US-Bundesstaaten und zahlreiche Länder weltweit.

Als Geheimnis der langen Ehe nannte Tochter Angela den Leitsatz ihres Vaters: «Setze Gott an erste Stelle – und sei füreinander da.»