Neuer Guinness-Weltrekord Ein Dorf backt sich mit Strudeln in die Geschichtsbücher

Von Luna Pauli

9.10.2026

Neuer Guinness-Weltrekord: Ein Dorf backt sich mit Strudeln in die Geschichtsbücher – und zeigt Herz

Neuer Guinness-Weltrekord: Ein Dorf backt sich mit Strudeln in die Geschichtsbücher – und zeigt Herz

In Kroatien hat ein kleines Dorf Strudel-Geschichte geschrieben. Mit unglaublichen Mengen Mehl und Äpfeln entstand ein Rekord von über drei Kilometern Länge. Ein Weltrekord durch den Teamgeist der Gemeinschaft.

09.09.2025

In Kroatien hat ein kleines Dorf Strudel-Geschichte geschrieben. Mit unglaublichen Mengen Mehl und Äpfeln entstand ein Rekord von über drei Kilometern Länge. Ein Weltrekord durch den Teamgeist der Gemeinschaft.

Von Luna Pauli

09.10.2026, 10:18

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Im kroatischen Dorf Jaškovo fand erneut das Strudlafest statt, bei dem sich alles um das traditionelle Gebäck dreht.
  • Mit einer Strudelkette von mehr als drei Kilometern Länge stellte das Dorf einen neuen Guinness-Weltrekord auf.
  • Für den Rekord wurden rund zwei Tonnen Mehl und drei Tonnen Äpfel benötigt.
Mehr anzeigen

Einmal im Jahr wird das kleine kroatische Dorf Jaškovo zum Mittelpunkt einer besonderen Tradition: dem Štrudlafest.

Dabei dreht sich alles um das beliebte Gebäck, das in Kroatien und den Nachbarländern fest zur Esskultur gehört. Besucherinnen und Besucher können Strudel in unterschiedlichsten Varianten probieren – von klassisch mit Äpfeln gefüllt bis hin zu modernen Kreationen mit Käse oder Gemüse. Neben den kulinarischen Angeboten gibt es ein buntes Rahmenprogramm mit Musik, Tanz und regionalem Handwerk, das jedes Jahr zahlreiche Gäste in die Region lockt.

Drei Kilometer Strudel

Dieses Jahr machte das Fest zusätzlich Schlagzeilen: Mit einer Strudelkette von mehr als drei Kilometern Länge stellte das Dorf einen neuen Weltrekord auf. Wenn du sehen willst, wie sie das gemacht haben, dann schau dir das Video an.

Mehr aus dem Ressort

Der Trailer zu «The Fast Line – mit Nico Hojac»

Der Trailer zu «The Fast Line – mit Nico Hojac»

Nicolas Hojac und Philipp Brugger haben in nur 15 Stunden und 30 Minuten die legendären Nordwände von Eiger, Mönch und Jungfrau bezwungen. blue Zoom zeigt die Doku «The Fast Line – mit Nico Hojac» am Freitag, 5. September, 20:00 Uhr auf blue Zoom.

04.09.2025

