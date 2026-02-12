  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Olympia 2026
  6. Ski
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Motorsport
  10. Weitere
  11. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Niscemi rutscht ab Ein Dorf stürzt ins Nichts

Sven Ziegler

12.2.2026

Niscemi rutscht ab
Niscemi rutscht ab. Niscemi auf Sizilien rutscht ab. 

Niscemi auf Sizilien rutscht ab. 

Bild: KEYSTONE

Niscemi rutscht ab. Mehrere Gebäude sind bereits eingestürzt, andere hängen gefährlich über dem Abgrund.

Mehrere Gebäude sind bereits eingestürzt, andere hängen gefährlich über dem Abgrund.

Bild: KEYSTONE

Niscemi rutscht ab. Seit Ende Januar rutscht der Boden nach starken Regenfällen infolge des Zyklons «Harry» talwärts.

Seit Ende Januar rutscht der Boden nach starken Regenfällen infolge des Zyklons «Harry» talwärts.

Bild: KEYSTONE

Niscemi rutscht ab. Betroffene erhalten direkte Hilfe. 

Betroffene erhalten direkte Hilfe. 

Bild: KEYSTONE

Niscemi rutscht ab. Sicht auf Niscemi mit der Rutschung. 1'500 Bewohner mussten bereits evakuiert werden. 

Sicht auf Niscemi mit der Rutschung. 1'500 Bewohner mussten bereits evakuiert werden. 

Bild: KEYSTONE

Niscemi rutscht ab
Niscemi rutscht ab. Niscemi auf Sizilien rutscht ab. 

Niscemi auf Sizilien rutscht ab. 

Bild: KEYSTONE

Niscemi rutscht ab. Mehrere Gebäude sind bereits eingestürzt, andere hängen gefährlich über dem Abgrund.

Mehrere Gebäude sind bereits eingestürzt, andere hängen gefährlich über dem Abgrund.

Bild: KEYSTONE

Niscemi rutscht ab. Seit Ende Januar rutscht der Boden nach starken Regenfällen infolge des Zyklons «Harry» talwärts.

Seit Ende Januar rutscht der Boden nach starken Regenfällen infolge des Zyklons «Harry» talwärts.

Bild: KEYSTONE

Niscemi rutscht ab. Betroffene erhalten direkte Hilfe. 

Betroffene erhalten direkte Hilfe. 

Bild: KEYSTONE

Niscemi rutscht ab. Sicht auf Niscemi mit der Rutschung. 1'500 Bewohner mussten bereits evakuiert werden. 

Sicht auf Niscemi mit der Rutschung. 1'500 Bewohner mussten bereits evakuiert werden. 

Bild: KEYSTONE

Niscemi in Sizilien rutscht ab. Nach dem Durchzug des Zyklons «Harry» ist ein rund vier Kilometer grosses Gebiet ins Rutschen geraten. 1'500 Menschen mussten ihre Häuser verlassen, zahlreiche Gebäude sind bereits in die Tiefe gestürzt. 

Sara Matasci

12.02.2026, 04:30

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In Niscemi (Sizilien) hat ein massiver Hangrutschung rund 1'500 Menschen zur Evakuierung gezwungen.
  • Mehrere Häuser sind bereits eingestürzt, weitere Gebäude – darunter die Gemeindebibliothek – stehen am Abgrund.
  • Betroffene kritisieren die Behörden und fordern rasche Massnahmen, während neue Regenfälle die Lage verschärfen könnten.
Mehr anzeigen

Das sizilianische Niscemi liegt auf einem Hügel mit Blick auf die Ebene von Gela. Seit Ende Januar rutscht der Boden nach starken Regenfällen infolge des Zyklons «Harry» talwärts. Rund 300 Familien sind direkt betroffen. Mehrere Gebäude sind bereits eingestürzt, andere hängen gefährlich über dem Abgrund.

Giovanni Lo Monaco, der sein Zuhause verloren hat, schilderte seine Verzweiflung im italienischen Fernsehen: «Die Orte meiner Kindheit zerstört zu sehen, ist verheerend. Am Tag der Rutschung war ich bei meiner Schwester. Als ich zurückkam, standen Zivilschutz und Feuerwehr vor meinem Haus. Es hat mir das Herz herausgerissen.»

Massiver Erdrutsch in Italien: Die Kleinstadt Niscemi steht am Abgrund – Bevölkerung evakuiert

Massiver Erdrutsch in Italien: Die Kleinstadt Niscemi steht am Abgrund – Bevölkerung evakuiert

Nach heftigen Unwettern in Sizilien ist in der Kleinstadt Niscemi ein ganzer Hang abgebrochen. Über 1000 Menschen mussten ihre Häuser verlassen. Luftaufnahmen zeigen das Ausmass des Erdrutsches.

27.01.2026

Auch Giusy Muscia lebt in der sogenannten roten Zone. Ihr Haus steht unmittelbar im Gefahrenbereich. Ihre Mutter musste aus Sicherheitsgründen in ein Pflegeheim gebracht werden. «Meine Mutter möchte bei uns sein, aber sie kann nicht. Ich habe Angst, dass sie aufgibt. Die Rutschung hat mein Leben zerstört», sagt sie.

Symbol gestürzt – jetzt bangt man um die Bibliothek

Am Montag stürzte auch das Kreuz des Viertels Sante Croci in die Tiefe. Es war einst als Erinnerung an eine Kirche errichtet worden, die 1997 bei einer früheren Rutschung zerstört wurde. Für viele galt es als Symbol der Hoffnung.

Nun richtet sich der Blick auf die Gemeindebibliothek. Das langgezogene weisse Gebäude steht seit Tagen direkt am Abgrund, ein Teil ist bereits eingestürzt. In ihrem Inneren lagern rund 4000 Bücher sowie historische Dokumente zur Geschichte der Region. Eine Bergung ist derzeit unmöglich, da das Betreten des Gebäudes als zu gefährlich gilt.

Sperrzone ausgeweitet – neue Regenfälle drohen

Der Zivilschutz hat zunächst ein absolutes Betretungsverbot in einem Umkreis von 150 Metern verhängt. Mit dem weiteren Vorrücken der Rutschung wurde das Gefahrengebiet inzwischen deutlich ausgeweitet. Neue Regenfälle in der Region bereiten zusätzliche Sorgen.

Italiens Zivilschutzchef Fabio Ciciliano hat den Ort besucht, um die Massnahmen zu koordinieren. Auch Ministerpräsidentin Giorgia Meloni will in den kommenden Tagen erneut nach Niscemi reisen. Experten und Universitäten untersuchen derzeit die Ursachen der Rutschung und prüfen, ob weitere Teile des Ortskerns betroffen sein könnten.

Eine lange Geschichte von Naturkatastrophen

Niscemi zählt rund 25'000 Einwohner und liegt auf 330 Metern Höhe im Südwesten Siziliens. Das Gebiet gilt als seismisch aktiv und ist für seine instabilen Lehm- und Sandschichten bekannt, die bei starken Regenfällen ins Rutschen geraten können.

Bereits 1790 kam es zu einer mehrtägigen Hangrutschung. 1997 mussten nach einem ähnlichen Ereignis rund 1000 Menschen ihre Häuser verlassen. Damals wurden umfangreiche Sicherungsmassnahmen versprochen. Dokumente aus dem Jahr 2022 zeigen jedoch, dass Fachleute erneut vor instabilen Hängen gewarnt hatten.

Bürgermeister Massimiliano Conti erklärte, er habe die zuständigen Behörden wiederholt auf die Gefahr hingewiesen. Finanzmittel für weitere Sicherungsarbeiten seien jedoch erst im Dezember 2025 bewilligt worden.

Ob Niscemi dauerhaft gesichert werden kann oder weitere Evakuierungen drohen, ist derzeit offen. Für viele Bewohner steht jedoch bereits fest, dass ihr Heimatort nie mehr derselbe sein wird.

Mehr internationale News

Regierung verkündet. Franzosen sollen weniger Fleisch essen, doch das gibt Streit

Regierung verkündetFranzosen sollen weniger Fleisch essen, doch das gibt Streit

Politik. Russland überzieht Ukraine mit neuen schweren Angriffen

PolitikRussland überzieht Ukraine mit neuen schweren Angriffen

Politik. WhatsApp kritisiert Komplett-Blockade in Russland

PolitikWhatsApp kritisiert Komplett-Blockade in Russland

Meistgelesen

Kult-Sporthalle soll für Velobrücke abgerissen werden – jetzt eskaliert der Zoff
Repräsentantenhaus sagt Nein zu Trumps Strafzöllen – und Ja zu umstrittenen Regeln bei Wahlen
Diese Fake-Mail räumt dein Konto leer
Bürger sind entsetzt: «Etwas ist faul im Königreich Norwegen»
Pam Bondi brüllt Demokraten an und räumt Fehler ein