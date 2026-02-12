Niscemi rutscht ab Niscemi auf Sizilien rutscht ab. Bild: KEYSTONE Mehrere Gebäude sind bereits eingestürzt, andere hängen gefährlich über dem Abgrund. Bild: KEYSTONE Seit Ende Januar rutscht der Boden nach starken Regenfällen infolge des Zyklons «Harry» talwärts. Bild: KEYSTONE Betroffene erhalten direkte Hilfe. Bild: KEYSTONE Sicht auf Niscemi mit der Rutschung. 1'500 Bewohner mussten bereits evakuiert werden. Bild: KEYSTONE Niscemi rutscht ab Niscemi auf Sizilien rutscht ab. Bild: KEYSTONE Mehrere Gebäude sind bereits eingestürzt, andere hängen gefährlich über dem Abgrund. Bild: KEYSTONE Seit Ende Januar rutscht der Boden nach starken Regenfällen infolge des Zyklons «Harry» talwärts. Bild: KEYSTONE Betroffene erhalten direkte Hilfe. Bild: KEYSTONE Sicht auf Niscemi mit der Rutschung. 1'500 Bewohner mussten bereits evakuiert werden. Bild: KEYSTONE

Niscemi in Sizilien rutscht ab. Nach dem Durchzug des Zyklons «Harry» ist ein rund vier Kilometer grosses Gebiet ins Rutschen geraten. 1'500 Menschen mussten ihre Häuser verlassen, zahlreiche Gebäude sind bereits in die Tiefe gestürzt.

Sara Matasci Sven Ziegler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Niscemi (Sizilien) hat ein massiver Hangrutschung rund 1'500 Menschen zur Evakuierung gezwungen.

Mehrere Häuser sind bereits eingestürzt, weitere Gebäude – darunter die Gemeindebibliothek – stehen am Abgrund.

Betroffene kritisieren die Behörden und fordern rasche Massnahmen, während neue Regenfälle die Lage verschärfen könnten. Mehr anzeigen

Das sizilianische Niscemi liegt auf einem Hügel mit Blick auf die Ebene von Gela. Seit Ende Januar rutscht der Boden nach starken Regenfällen infolge des Zyklons «Harry» talwärts. Rund 300 Familien sind direkt betroffen. Mehrere Gebäude sind bereits eingestürzt, andere hängen gefährlich über dem Abgrund.

Giovanni Lo Monaco, der sein Zuhause verloren hat, schilderte seine Verzweiflung im italienischen Fernsehen: «Die Orte meiner Kindheit zerstört zu sehen, ist verheerend. Am Tag der Rutschung war ich bei meiner Schwester. Als ich zurückkam, standen Zivilschutz und Feuerwehr vor meinem Haus. Es hat mir das Herz herausgerissen.»

Massiver Erdrutsch in Italien: Die Kleinstadt Niscemi steht am Abgrund – Bevölkerung evakuiert Nach heftigen Unwettern in Sizilien ist in der Kleinstadt Niscemi ein ganzer Hang abgebrochen. Über 1000 Menschen mussten ihre Häuser verlassen. Luftaufnahmen zeigen das Ausmass des Erdrutsches. 27.01.2026

Auch Giusy Muscia lebt in der sogenannten roten Zone. Ihr Haus steht unmittelbar im Gefahrenbereich. Ihre Mutter musste aus Sicherheitsgründen in ein Pflegeheim gebracht werden. «Meine Mutter möchte bei uns sein, aber sie kann nicht. Ich habe Angst, dass sie aufgibt. Die Rutschung hat mein Leben zerstört», sagt sie.

Symbol gestürzt – jetzt bangt man um die Bibliothek

Am Montag stürzte auch das Kreuz des Viertels Sante Croci in die Tiefe. Es war einst als Erinnerung an eine Kirche errichtet worden, die 1997 bei einer früheren Rutschung zerstört wurde. Für viele galt es als Symbol der Hoffnung.

Nun richtet sich der Blick auf die Gemeindebibliothek. Das langgezogene weisse Gebäude steht seit Tagen direkt am Abgrund, ein Teil ist bereits eingestürzt. In ihrem Inneren lagern rund 4000 Bücher sowie historische Dokumente zur Geschichte der Region. Eine Bergung ist derzeit unmöglich, da das Betreten des Gebäudes als zu gefährlich gilt.

Sperrzone ausgeweitet – neue Regenfälle drohen

Der Zivilschutz hat zunächst ein absolutes Betretungsverbot in einem Umkreis von 150 Metern verhängt. Mit dem weiteren Vorrücken der Rutschung wurde das Gefahrengebiet inzwischen deutlich ausgeweitet. Neue Regenfälle in der Region bereiten zusätzliche Sorgen.

Italiens Zivilschutzchef Fabio Ciciliano hat den Ort besucht, um die Massnahmen zu koordinieren. Auch Ministerpräsidentin Giorgia Meloni will in den kommenden Tagen erneut nach Niscemi reisen. Experten und Universitäten untersuchen derzeit die Ursachen der Rutschung und prüfen, ob weitere Teile des Ortskerns betroffen sein könnten.

Eine lange Geschichte von Naturkatastrophen

Niscemi zählt rund 25'000 Einwohner und liegt auf 330 Metern Höhe im Südwesten Siziliens. Das Gebiet gilt als seismisch aktiv und ist für seine instabilen Lehm- und Sandschichten bekannt, die bei starken Regenfällen ins Rutschen geraten können.

Bereits 1790 kam es zu einer mehrtägigen Hangrutschung. 1997 mussten nach einem ähnlichen Ereignis rund 1000 Menschen ihre Häuser verlassen. Damals wurden umfangreiche Sicherungsmassnahmen versprochen. Dokumente aus dem Jahr 2022 zeigen jedoch, dass Fachleute erneut vor instabilen Hängen gewarnt hatten.

Bürgermeister Massimiliano Conti erklärte, er habe die zuständigen Behörden wiederholt auf die Gefahr hingewiesen. Finanzmittel für weitere Sicherungsarbeiten seien jedoch erst im Dezember 2025 bewilligt worden.

Ob Niscemi dauerhaft gesichert werden kann oder weitere Evakuierungen drohen, ist derzeit offen. Für viele Bewohner steht jedoch bereits fest, dass ihr Heimatort nie mehr derselbe sein wird.