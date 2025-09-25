  1. Privatkunden
Super-Taifun «Ragasa» verwüstet Asien Flut zerstört Hotel-Lobby in wenigen Sekunden

Von Luna Pauli

25.9.2025

Super-Taifun «Ragasa» verwüstet Asien: Flut zerstört Hotel-Lobby in Sekunden

Super-Taifun «Ragasa» verwüstet Asien: Flut zerstört Hotel-Lobby in Sekunden

Taifun «Ragasa» fordert in Taiwan und den Philippinen immer mehr Todesopfer. Millionen Menschen sind ohne Strom. In Hongkong zerstörte die Springflut ein Hotel binnen Sekunden. Die Bilder im Video.

25.09.2025

Taifun «Ragasa» fordert in Taiwan und den Philippinen immer mehr Todesopfer. Millionen Menschen sind ohne Strom. In Hongkong zerstörte eine Springflut ein Hotel binnen Sekunden. Die Bilder im Video.

Von Luna Pauli

25.09.2025, 19:06

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Super-Taifun «Ragasa» wütet in Asien. Neben Hongkong sind auch die Philippinen, Vietnam, China und Taiwan betroffen.
  • In Südchina und Macao wurden ganze Küstengebiete evakuiert, um Bewohner vor Sturmfluten zu schützen.
  • In Hongkong traf es ein Luxushotel an der Küste. Innert Sekunden zerstörte der Sturm die Lobby.
Mehr anzeigen

Hotel in Hongkong überflutet

In Asien hat der Super-Taifun «Ragasa» schwere Schäden angerichtet. Besonders dramatische Szenen spielten sich in einem Luxushotel an der Küste Hongkongs ab, dessen Glasfront den Wellen nicht standhielt. Innert Sekunden drang Meerwasser in die Lobby ein und riss Menschen mit.

Zerstörung in weiteren Regionen

Aber auch auf den Philippinen, in Taiwan, Vietnam und in China hinterliess der Sturm tiefe Spuren.

Bereits seit dem 17. September wütet der Taifun über Ost- und Südostasien. Er gilt als einer der stärkste Sturm der vergangenen Jahre. Prognosen zufolge könnte «Ragasa» die Region noch bis zum Wochenende mit schweren Regenfällen und Sturmfluten heimsuchen.

