In der Gemeinde Cologny GE steht ein Schloss zum Verkauf. Das Anwesen verspricht «zahlreiche raffinierte Wohnräume» und einen dreistöckigen Turm mit Blick auf den Genfersee.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In der wohlhabenden Gemeinde Cologny GE steht ein Schloss zum Verkauf.

Zu den Highlights gehören eine Kapelle und einen dreistöckigen Turm, mit einem Teehaus im obersten Stockwerk, mit Blick auf den Genfersee.

Für 55 Millionen Franken gehört es dir. Mehr anzeigen

Willst du in einem Schloss leben? Dieser Traum könnte für dich wahr werden. In Cologny GE, eine Gemeinde am Genfersee, steht nämlich eines zum Verkaufen.

Cologny gehört zu den wohlhabendsten Gemeinden in der Schweiz. Knapp 6000 Menschen leben dort.

Seit Kurzem kann man dort auch ein Schloss erwerben. Das Schloss «El Masr». Während vier Jahren wurde es renoviert, nun sucht es eine neue Besitzerin oder einen neuen Besitzer.

Das Schloss wurde 1883 erbaut und hat 1000 Quadratmeter Wohnfläche über drei Etagen verteilt. Das Grundstück an sich ist 4600 Quadratmeter gross. Im ganzen «Haus» gibt es 15 Zimmer, acht Schlafzimmer und sieben Badezimmer. Dazu kommen noch 26 Parkplätze. Es ist im Neo-Tudor-Stil gebaut worden. Eine moderne Interpretation der historischen Tudor-Architektur.

Das Anwesen verspricht «zahlreiche raffinierte Wohnräume», darunter ein prächtiges Wohnzimmer, eine elegante Bibliothek und eine grosse Küche.

Auf der Website steht weiter: «Die Architektur ist mit prunkvollen Details wie massgefertigten Kronleuchtern aus Murano sowie aus Venedig importierten Marmorstatuen und Brunnen geschmückt, die dem Schloss ein königliches Ambiente verleihen.»

Zu den Highlights gehöre auch eine Kapelle und ein dreistöckiger Turm, mit einem Teehaus im obersten Stockwerk – mit Blick auf den Genfersee. Offenbar «einer der wenigen seiner Art in der Schweiz», heisst es weiter.

Für 55 Millionen Franken gehört das alles dir. Der Preis wurde auf Anfrage von «watson» herausgegeben.

Das Land gehörte früher einem Genfer Küfer, wie «watson» schreibt. Ende des 18. Jahrhunderts kaufte die Familie Demierre das Anwesen. Die Familie baute dann den heute noch erhaltenen Turm. Das Schloss wurde erst am Ende des 19. Jahrhundert gebaut, welches gotische und orientalische Stilelemente miteinander verband. Der Schotte Charles Floods liess es bauen, dieser war gerade aus Ägypten zurückgekehrt und hatte dort offenbar ein Vermögen verdient.

Flood taufte das Schloss auch auf den Namen «El Masr», was «der Ägypter» bedeutet.

