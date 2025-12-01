  1. Privatkunden
Teurer Vignetten-Trick Deutscher Tourist erhält unliebsame Post aus der Schweiz

ai-scrape

1.12.2025 - 07:54

Weil er die Vignette nicht korrekt auf die Frontscheibe klebte, muss ein deutscher Autofahrer nun eine Busse bezahlen.
Symbolbild: Keystone

Ein deutscher Tourist wurde in der Schweiz mit einer manipulierten Autobahnvignette erwischt. Nun ist er per Strafbefehl verurteilt worden.

Dominik Müller

01.12.2025, 07:54

Ein 26-jähriger Deutscher ist in der Schweiz per Strafbefehl verurteilt worden. Der Grund: Bei einer Zollkontrolle in Au SG entdeckten die Zöllner, dass die Autobahnvignette an seinem BMW auf eine transparente Folie geklebt war, wie «20 Minuten» berichtet.

Mit der Folie erweckte der Mann den Anschein einer ordnungsgemässen Anbringung. Diese Manipulation ermöglichte es aber, die Vignette illegalerweise mehrfach zu verwenden.

Der BMW-Fahrer wurde wegen Fälschung amtlicher Wertzeichen verurteilt. Die Staatsanwaltschaft verhängte eine bedingte Geldstrafe von 20 Tagessätzen zu je 70 Franken bei einer Probezeit von zwei Jahren. Zusätzlich muss er eine Busse von 350 Franken und Gebühren in gleicher Höhe zahlen.

Die manipulierte Vignette wurde eingezogen. Der Strafbefehl ist bereits rechtskräftig.

