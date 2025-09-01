  1. Privatkunden
Passagiere erleichtern sich in Flaschen Alle drei Bordtoiletten fallen auf stundenlangem Flug aus

Maximilian Haase

1.9.2025

Auf einem Flug der Airline Virgin Australia war keine einzige Toilette an Bord funktionsfähig (Archivbild).
Auf einem Flug der Airline Virgin Australia war keine einzige Toilette an Bord funktionsfähig (Archivbild).
KEYSTONE/Con Chronis/AAP Image via AP

Ein Flug, sechs Stunden – und alle drei Toiletten an Bord sind dicht: Für die Passagiere eines Fluges von Bali nach Brisbane gerät die Reise zum Albtraum. Gefragt ist viel Geduld und Improvisation.

Maximilian Haase

01.09.2025, 18:46

01.09.2025, 19:19

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Auf einem Flug von Bali nach Brisbane fielen für sechs Stunden alle drei Bordtoiletten aus.
  • Passagiere mussten improvisieren – teils mit Flaschen und unter peinlichen Umständen.
  • Die Fluglinie entschuldigte sich und versprach eine Gutschrift.
Mehr anzeigen

Wer muss, der muss – ausser man befindet sich an Bord eines Flugzeuges ohne funktionierendes WC.

So geschehen auf einem Flug von Bali nach Brisbane, den die Passagiere wohl noch lange in unangenehmer Erinnerung behalten dürften. Sechs Stunden lang waren sämtliche Bordtoiletten der Virgin-Australia-Maschine ausser Betrieb, wie unter anderem «The Australian» berichtet.

Bereits vor dem Start in Denpasar war eine Toilette gesperrt – doch während des Flugs fielen auch die anderen beiden aus. Ein Zettel mit der Aufschrift «Toiletten funktionieren nicht. Nicht benutzen» zeugte von den herausfordernden nächsten Stunden.

Was folgte, war vor allem eine Improvisationsübung: Flaschen wurden zur Notlösung erklärt, einige Passagiere mussten demütigende Momente ertragen.

Airline verspricht Wiedergutmachung

Laut «The Australian» berichteten Reisende, eine ältere Frau habe sich nicht mehr zurückhalten können und vor aller Augen eingenässt. Andere Gäste beschrieben einen Gestank nach Urin, der sich überall in der Kabine ausgebreitet habe.

Laut der britischen «Sun» soll die Crew sogar vorgeschlagen haben, sich auf das zu erleichtern, was ohnehin schon in den defekten Toiletten stand – diese seien nämlich bis fast zum Rand gefüllt gewesen. Im Anschluss kursierende Fotos lieferten den Bildbeweis.

Die betroffene Boeing 737 MAX 8 landete schliesslich planmässig in Brisbane – körperlich erleichtert waren da allerdings die wenigsten. Die Fluggesellschaft Virgin Australia entschuldigte sich umgehend für die unfreiwillige Extremerfahrung und kündigte eine Gutschrift für alle betroffenen Fluggäste an.

Turbulenzen ade: So reduzieren Flugzeuge mit «Haifischhaut» Emissionen

Turbulenzen ade: So reduzieren Flugzeuge mit «Haifischhaut» Emissionen

Was Haie durch Wasser gleiten lässt, soll künftig auch Flugzeuge effizienter durch die Luft bringen: Mit Riblet-Folien will das Start-up MicroTau den Luftwiderstand senken – und CO₂-Emissionen deutlich reduzieren.

12.06.2025

