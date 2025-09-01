Alle drei Bordtoiletten fallen auf stundenlangem Flug aus

Wer muss, der muss – ausser man befindet sich an Bord eines Flugzeuges ohne funktionierendes WC.
So geschehen auf einem Flug von Bali nach Brisbane, den die Passagiere wohl noch lange in unangenehmer Erinnerung behalten dürften. Sechs Stunden lang waren sämtliche Bordtoiletten der Virgin-Australia-Maschine ausser Betrieb, wie unter anderem «The Australian» berichtet.
Bereits vor dem Start in Denpasar war eine Toilette gesperrt – doch während des Flugs fielen auch die anderen beiden aus. Ein Zettel mit der Aufschrift «Toiletten funktionieren nicht. Nicht benutzen» zeugte von den herausfordernden nächsten Stunden.
Was folgte, war vor allem eine Improvisationsübung: Flaschen wurden zur Notlösung erklärt, einige Passagiere mussten demütigende Momente ertragen.
Airline verspricht Wiedergutmachung
Laut «The Australian» berichteten Reisende, eine ältere Frau habe sich nicht mehr zurückhalten können und vor aller Augen eingenässt. Andere Gäste beschrieben einen Gestank nach Urin, der sich überall in der Kabine ausgebreitet habe.
Laut der britischen «Sun» soll die Crew sogar vorgeschlagen haben, sich auf das zu erleichtern, was ohnehin schon in den defekten Toiletten stand – diese seien nämlich bis fast zum Rand gefüllt gewesen. Im Anschluss kursierende Fotos lieferten den Bildbeweis.
Die betroffene Boeing 737 MAX 8 landete schliesslich planmässig in Brisbane – körperlich erleichtert waren da allerdings die wenigsten. Die Fluggesellschaft Virgin Australia entschuldigte sich umgehend für die unfreiwillige Extremerfahrung und kündigte eine Gutschrift für alle betroffenen Fluggäste an.
