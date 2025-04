Beim Allanin-Rennen in Saas-Fee kam es zu einem tödlichen Unfall. Kantonspolizei Wallis

Beim Allanin-Rennen in Saas-Fee VS ist ein Teilnehmer ums Leben gekommen. Er kollidierte mit einem anderen Skirennfahrer, der schwer verletzt wurde. Bei einem zweiten Unfall gab es einen weiteren Schwerverletzten.

Bei einer Kollision mit einem anderen Teilnehmer ist am Samstag beim Allalin-Rennen in Saas-Fee VS ein Skirennfahrer ums Leben gekommen. Der zweite Fahrer verletzte sich schwer. Ein weiterer Rennteilnehmer wurde schwer verletzt, als er stürzte und von der Piste abkam.

Zum tödlichen Unfall kam es kurz nach 11.15 Uhr, wie die Kantonspolizei mitteilte. Aus ungeklärten Gründen kollidierten zwei Rennfahrer auf der Rennstrecke. Ein 18-jähriger Schweizer starb noch auf der Unfallstelle. Der zweite Rennfahrer erlitt schwere Verletzungen. Ein Rettungshelikopter der Air Zermatt flog ihn nach Sitten ins Spital.

Beim zweiten Unfall gegen 9.40 Uhr stürzte ein Teilnehmer des Rennens im Skigebiet von Saas-Fee auf der Strecke und kam von der Piste ab. Dabei verletzte er sich schwer und wurde ebenfalls mit einem Helikopter ins Spital Sitten geflogen. Die Staatsanwaltschaft leitete in beiden Fällen eine Untersuchung ein.

Das Allalin-Rennen wurde am Freitag und Samstag zum 43. Mal ausgetragen. Es richtet sich an Profis und Amateure. Am Freitag fanden Mannschafts- und Paar-Wettkämpfe statt, am Samstag Einzelrennen für Ski und Snowboard.

Die Organisatoren bezeichnen das Rennen auf ihrer Internet-Seite als höchstgelegenes Abfahrtsrennen der Welt. Die neun Kilometer lange Strecke beginnt auf 3600 Metern über Meer und führt ins Dorf Saas-Fee hinunter.