Ein Vater schwimmt durch die Schweiz – und das für seinen Sohn

Im Jahr 2024 stellte Neil Gilson bereits einen Weltrekord auf, als er den Genfersee in 22 Stunden und 9 Minuten durchquerte. Hier mit Schloss Chillon im Hintergrund. (Archiv) imago images/Westend61

Ein Vater schwimmt durch die zehn grössten Seen der Schweiz, um Aufmerksamkeit für die Krankheit zu schaffen, die das Leben seines Sohnes von einem Tag auf den anderen veränderte.

Redaktion blue News Gabriela Beck

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Neil Gilson will als erster Mensch die zehn grössten Seen der Schweiz durchschwimmen.

Mit der Aktion möchte er auf die seltene Krankheit seines Sohnes aufmerksam machen und Spenden für betroffene Kinder und ihre Familien sammeln.

Gelingt ihm sein Vorhaben, käme er ins Guinness Buch der Rekorde. Mehr anzeigen

Wenn Neil Gilson ins Wasser steigt, kämpft er nicht nur gegen Strömung, Wind und Kälte. Er kämpft für seinen Sohn Jack – und für viele Kinder, die wie er an «Pans» oder «Pandas» leiden, einer seltenen neuropsychiatrischen Erkrankung. Menschen mit Pans oder Pandas leiden unter einer Vielzahl von Symptomen, von psychischen Problemen bis hin zu Verhaltensänderungen und Bewegungsschwierigkeiten.

Gilson will als erster Mensch die zehn grössten Seen der Schweiz durchschwimmen. 370 Kilometer, Etappe für Etappe, See für See. «Legend of the Lakes» heisst die Challenge – und sie ist so unberechenbar wie die Seen selbst. Anders als im Meer gibt es keine Gezeiten, die man berechnen kann. Plötzliche Stürme, Temperaturstürze und Strömungen machen die Gewässer zu Gegnern mit eigenwilligem Charakter. «Es ist eine enorme mentale und körperliche Herausforderung, aber ich bin entschlossen, sie zu meistern, um das Bewusstsein für diese Krankheit zu schärfen», sagt der 39-Jährige aus dem im Südwesten Englands gelegenen Devon dem «Guardian».

Zwei Seen hat Gilson bereits geschafft: den 29 Kilometer langen Luganersee und den 63 Kilometer langen Bodensee. Im September stehen der Neuenburgersee (37 Kilometer, rund zehn Stunden Schwimmen) und der Bielersee (14 Kilometer, etwa fünf Stunden) auf dem Plan. Die restlichen sechs will er 2026 vollenden. Es wäre ein Rekord – doch Ruhm ist für Gilson zweitrangig.

Gilson durchquerte den Genfersee – Weltrekord

Denn im Herzen trägt er die Geschichte seines Sohnes Jack. Mit nur 18 Monaten wurde bei ihm nach einer Mandelentzündung Pandas diagnostiziert. «Er ging als glücklicher, gesunder Junge ins Bett und wachte als jemand auf, den wir nicht erkannten. Er war von Aggression, Zwangsstörungen und intensiver Angst gepackt, weigerte sich zu essen, verliess das Haus nicht und sprach nicht einmal mehr. Es war furchtbar», erzählt Gilson.

Für die Eltern war es ein Schock. Heute ist Jack neun Jahre alt und es geht ihm deutlich besser – doch die Erinnerung an diese Zeit treibt seinen Vater an. «Ich mache das, um anderen Familien Hoffnung zu geben, die noch mitten in diesem Albtraum stecken.»

Gilson kennt extreme Herausforderungen. Als junger Mann belegte er Platz zwei in Grossbritannien über 1500 Meter Freistil, später wandte er sich dem Ausdauerschwimmen zu. 2024 stellte er bereits einen Weltrekord auf, als er den Genfersee in 22 Stunden und 9 Minuten durchquerte.

Doch was ihn jetzt antreibt, ist mehr als sportlicher Ehrgeiz. Er muss zwar topfit sein, aber mental vorbereitet zu sein, ist noch wichtiger. «Ich würde sagen, es sind 30 Prozent körperliche Fitness und 70 Prozent mentale. Ich denke nicht daran, dass ich 70 km schwimmen kann. Ich denke einfach, dass ich losschwimme, Zug für Zug. Jede halbe Stunde ein Getränk, jede Stunde etwas zu essen – und dann geht’s weiter.»

«Jeder Zug bringt mich näher an mein Ziel»

Während er schwimmt, wiederholt er in Gedanken die Namen seiner Familienmitglieder, fast wie ein Mantra. Trotz malerischer Kulisse sieht er oft nur das Begleitboot an seiner Seite. «Manchmal wirkt es meditativ, manchmal einfach endlos. Aber jeder Zug bringt mich näher an mein Ziel.»

Zu Hause betreibt Gilson mit seiner Familie ein Hotel. Sein Training passt er in den Alltag ein: morgens Schwimmbad, abends Fitnessstudio – wenn die Kinder im Bett sind. Dazu Training im Meer vor Nord-Devon. Doch die Schweizer Seen seien eine ganz andere Liga, erklärt er. «Die Kälte kann plötzlich zuschlagen, wie eine Wand. Stellenweise strömt eiskaltes Schmelzwasser in den See. Das geht durch Mark und Bein.»

Mit seiner Challenge sammelt Gilson Spenden für betroffene Kinder und ihre Familien. Er weiss: Viele von ihnen sind noch immer auf der Suche nach einer Diagnose, nach Hilfe, nach Verständnis. «Ich teile unsere Geschichte, weil wir selbst so lange im Dunkeln getappt sind. Ich hoffe, dass unsere Erfahrung andere stärkt.»

Ob er am Ende ins Guinness-Buch kommt, ist für ihn Nebensache. Wichtiger ist, dass Jacks Geschichte Gehör findet. «Ich schwimme nicht nur für mich. Ich schwimme für Jack – und für alle Kinder, die kämpfen.»