Patrouillen der Aargauer Kantonspolizei führten nach der Auseinandersetzung Kontrollen durch. (Symbolbild) Keystone

In Brugg AG ist es am Samstagnachmittag zu einer Auseinandersetzung gekommen, wobei auch Schüsse fielen. Eine Person wurde dabei verletzt, wie die Aargauer Kantonspolizei am späteren Nachmittag mitteilte.

Keystone-SDA, sda SDA

Sie schrieb auf der Kurznachrichtenplattform X weiter, für die Bevölkerung bestehe keine Gefahr. Der Einsatz laufe noch. Auf mehreren Schweizer Online-Portalen waren Bilder zu sehen, auf denen Aargauer Polizistinnen und Polizisten bewaffnet auf Strassen Kontrollen durchführten.