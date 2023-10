Ein «Zahn» deutet an, wieso der Aquadom geborsten ist

Defektes Grossaquarium: Fische gerettet, viele Fragen offen Am Tag nach dem Bersten des riesigen Berliner Aquariums Aquadom geht es weiter um das Aufräumen an der Unglücksstelle und die Suche nach Antworten. 17.12.2022

Im Dezember letzten Jahres platzte der Aquadom in Berlin. Ein nun veröffentlichtes Gutachten zeigt auf, wie es zum Vorfall gekommen sein könnte. Eine Schlüsselrolle dabei spielt ein sogenannter Zahn.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Im Dezember letzten Jahres ist das Riesenaquarium des Radission Blue Hotels in Berlin geborsten.

Ein Gutachten zeigt jetzt auf, was die Gründe sein könnten.

Ausgeschlossen werden kann demnach Sabotage durch ein Geschoss oder einen Hammer.

Ein dreieckiges Stück Acrylglas, das noch im Betonfundament steckte – der Forscher nennt es einen Zahn – spielt bei der Aufklärung eine Schlüsselrolle. Mehr anzeigen

Am 16. Dezember 2022 barst das Aquarium des Radisson Blue Hotels in Berlin. Rund eine Million Liter Wasser strömten in die Lobby des Hotels, rund 1300 Fische starben bei dem Vorfall.

Über die Ursache für den Bruch des Aquariums gab es zahlreiche Spekulationen. Diese Woche nun stellte Kunststoffexperte Christian Bonten sein Gutachten vor.

«Ich habe nichts übersehen, ich habe Daten gewälzt und alles gefunden, was ich gesucht habe.» Eine eindeutige Ursache fehlt jedoch noch immer.

Wie der «Spiegel» berichtet, konnte der Ingenieur mehrere Theorien widerlegen. So komme eine Sabotage durch Schusswaffen, einen Hammer oder Eispickel nicht infrage. Eine Beschädigung durch Putzmittel sei ebenfalls unwahrscheinlich. Auch ein Erdbeben, eine Schieflage des Betonfundaments oder einen Kälteschaden schliesst er aus.

«Der Zahn ist ein wichtiges Stück»

Ein Indiz habe er dennoch gefunden. «Ich nenne es den Zahn. Das ist für mich ein ganz wichtiges Stück.» Damit meint Bonten ein dreieckiges Stück Acrylglas, das noch im Betonfundament steckte. «Darüber ist das Ganze gekippt», sagt der Experte.

Unterhalb des Zahns seien die Scherben grösstenteils in eine Richtung verteilt gewesen. «Ich bin mir sicher, dass es auf der anderen Seite des Zahns einen Impuls gegeben hat.»

Riesen-Aquarium in Berlin geborsten: Bilder zeigen das ganze Ausmass des Schadens Ein toter Fisch liegt vor dem Eingang zum Radisson-Hotel in den Trümmern. Bild: KEYSTONE Im Hotel Radisson Collection nahe dem Alexanderplatz im östlichen Zentrum Berlins hat es Trümmer und Mobiliar bis auf die Strasse gespült, nachdem hier das sechs Stockwerke hohe Aquarium Aquadome geborsten ist. Bild: Keystone/dpa Das Atrium des Hotels liegt in Trümmern. Bild: Iva Yudinski/instagram/tnn/dpa Nach ersten Angaben von Feuerwehr und Polizei wurden das Erdgeschoss des Gebäudekomplexes beschädigt und zwei Menschen durch Glassplitter verletzt. Bild: Iva Yudinski/instagram/tnn/dpa Laut einem Feuerwehrsprecher war das von Trümmern übersäte Erdgeschoss zunächst nur von Einsatzkräften zu betreten. Bild: Iva Yudinski/instagram/tnn/dpa Wie stark das Gebäude beschädigt wurde, ist noch unklar. Bild: Keystone/dpa Einem Feuerwehrsprecher zufolge ist das Hotel evakuiert worden. Bild: Keystone/dpa Die Ursache für das Unglück war zunächst noch nicht bekannt. Bild: Keystone/dpa Die Feuerwehr hat auch mit Spürhunden nach möglichen verschütteten Opfern gesucht. Bild: Keystone/dpa Es sei «offen, wie das Ganze passiert ist», sagte ein Sprecher der Polizei vor Ort. Bild: Keystone/dpa Erwartet wurden weitere Einsatzkräfte des Technischen Hilfswerks, darunter auch Baustatiker. Sie sollen überprüfen, ob tragende Elemente des Gebäudes beschädigt sein könnten: Das plötzlich ausgelaufene Wasser hatte ein Gewicht von tausend Tonnen. Bild: Keystone/dpa Das Wasser hat sich bis auf die Strasse vor dem Hotel ergossen. Bild: Keystone/dpa Auf der Strasse vor dem Hotel liegen Trümmerteile, zudem sind geborstene Scheiben und Türen zu sehen. Der Bereich ist weiträumig abgesperrt. Bild: Keystone/dpa Die Wucht des Wassers hat auch Blumenkübel auf der anderen Strassenseite getroffen. Bild: Keystone/dpa Der Aquadome war nach Angaben der Betreiber mit einer Wassersäule von 14 Metern das weltweit grösste frei stehende zylindrisch geformte Aquarium. Bild: Keystone/dpa In 1 Million Liter Salzwasser lebten rund 1500 tropische Fische in einem echten Korallenriff. Die Tiere konnten nicht gerettet werden, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. Bild: Keystone/dpa

Dieser Impuls sei ein Wasseraustritt gewesen. Im Umfeld des Zahns habe sich ein Riss gebildet, aus dem Wasser geflossen sei. Das Aquarium habe sich dadurch destabilisiert und brach zusammen.

Einen eindeutigen Grund für diesen Impuls gebe es nicht, so Bonten. Er spekuliert aber, dass die Sanierung im Jahr 2019 dahinter stecken könnte. Dabei sei der Mörtel entfernt und neu gegossen worden. Geht es nach dem Ingenieur, könnte dabei ein Riss im Material entstanden sein.

Austrocknung des Glases begünstigte die Rissbildung

Darüber hinaus wurde das Wasser für die Arbeiten abgegossen, was zur Austrocknung des Acrylglases geführt und die Rissbildung begünstigt haben könnte.

«Als Fachmann sage ich, ich habe meine Arbeit getan – aber natürlich habe ich auch Emotionen und ich hätte auch gerne die eine Ursache gefunden», sagt Bonten weiter.