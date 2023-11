Die Walliser Kantonspolizei setzte nach einem Einbruch in ein Juweliergeschäft ein Grossaufgebot ein. (Archivbild) Bild: Keystone

Unbekannte haben in der Nacht auf Montag Uhren und Schmuck aus einem Juweliergeschäft in Crans-Montana VS geklaut.

Die Unbekannten schlugen gegen 01.30 Uhr die Scheiben des Geschäfts mit einem Vorschlaghammer ein. Nachdem sie ausgestellte Uhren und Schmuck erbeutet hatten, ergriffen sie die Flucht, wie es in einer Mitteilung vom frühen Montagmorgen hiess.

Welchen Wert die gestohlenen Gegenstände haben, war zunächst nicht bekannt, wie die Kantonspolizei Wallis auf Anfrage mitteilte.

Die Täter waren am frühen Montagmorgen noch nicht gefasst, wie eine Sprecherin der Kantonspolizei Wallis der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte. Es war unklar, um wie viele Diebe es sich handelte. Die Kantonspolizei Wallis stand zusammen mit den Gemeinde- und Regionalpolizeien in einem Grosseinsatz. Die Staatsanwaltschaft leitete eine Untersuchung ein.

sda