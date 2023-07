Waldbrand in den Schweizer Alpen

STORY: Zeitrafferaufnahmen zeigen bedrohliche und zugleich faszinierend wirkende Bilder aus den Schweizer Bergen. Waldbrände leuchten in die Nacht über dem Ort Brig und den Nachbardörfern im Kanton Wallis, nahe der Grenze zu Italien. Das Feuer war am Montag am Berghang bei Bitsch ausgebrochen, mehrere Ortschaften mussten evakuiert werden. Rund 200 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei und Armee kämpften gegen die Flammen. Bis Dienstagmorgen gelang es ihnen, das Feuer einzudämmen. Adrienne Bellwald, Sprecherin der Kantonspolizei Wallis: «Es hängt alles vom Wind ab. Derzeit ist die Situation ruhig, aber wenn der Wind dreht, besteht die Gefahr, dass sich das Feuer weiter ausbreitet und wieder Flammen zu sehen sind.» Laut regionalen Polizeibehörden wurden Ermittlungen zur Brandursache eingeleitet. Unterdessen hat das Schweizer Bundesamt für Umwelt davor gewarnt, dass Waldbrände vor allem im Sommer häufiger auftreten könnten, weil es aufgrund des Klimawandels immer heisser und trockener werde.

19.07.2023