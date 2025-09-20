Blick auf das Katharinenkloster auf der Sinai-Halbinsel. Das Kloster zählt zum Unesco-Welterbe. --/dpa

Für Christen, Juden und Muslime hat der Bau im Sinai-Gebirge herausragende Stellung. Jetzt entstehen dort Hotels und Flaniermeilen für Touristen. Geht hier ein Ort des Glaubens verloren?

DPA, Redaktion blue News dpa

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Sankt Katharina auf der Sinai-Halbinsel in Ägypten ist das älteste dauerhaft bewohnte Kloster der Welt.

Gott soll Moses hier im brennenden Dornbusch erschienen sein, auf dem Berg Sinai soll dieser die Zehn Gebote empfangen haben.

Unweit des Klosters jedoch werden Hotels, Villen und touristische Infrastruktur gebaut.

Im Oktober 2026 soll das Bauprojekt abgeschlossen sein. Kulturschützer befürchten schon jetzt einen unumkehrbaren Wandel. Mehr anzeigen

An diesem 1500 Jahre alten Gemäuer, wo das Tal endet und der Berg Sinai beginnt, kann man Gott gefühlt schon etwas näherkommen als sonst. Lauer Wind pustet aus kargen, rotbraunen Felsen über das Katharinenkloster, lässt Rosenbüsche und Olivenbäume flattern. Wer hier ein paar Tage verbringt, hört vor allem: Stille.

Wenige Orte sind religiös so aufgeladen wie Sankt Katharina in Ägypten, gebaut im 6. Jahrhundert und heute das älteste dauerhaft bewohnte Kloster der Welt. Gott soll Moses hier im brennenden Dornbusch erschienen sein, auf dem Berg Sinai soll dieser die Zehn Gebote empfangen haben. Christen, Juden und Muslime verehren den Ort, an dem Glaube, Geschichte und Natur kraftvoll miteinander verschmelzen.

Etwas weiter unten, im Tal, wächst mit Beton, Containern und Baufahrzeugen unterdessen etwas anderes heran. Gewissermassen das Ägypten von heute für den Tourismus von morgen. Hotels und Villen mit insgesamt mehr als 1000 Zimmern, eine Flaniermeile mit Basar, eine «Friedens-Plaza», ein Besucherzentrum – das Schild steht schon.

«Wundervolles Ziel für alle Besucher»

Die Regierung feiert das Bauprojekt, das im Oktober 2026 abgeschlossen sein soll, als «Ägyptens Geschenk an die gesamte Welt und alle Religionen». Ein Museum und Theater soll es bald geben, Konferenzräume, Restaurants. Schnellstrassen werden geteert, ein derzeit nicht genutzter Flughafen in der Nähe vergrössert. Die Kosten werden auf 220 Millionen US-Dollar geschätzt.

Es werde ein «wundervolles Ziel für alle Besucher», egal ob sie aus religiösen Gründen, zur Erholung oder wegen der Natur kämen, erklärte Ministerpräsident Mustafa Madbuli. Den staatsnahen Medien zufolge will man «die Magie der Region nutzen» und sie verwandeln in einen «Ort, den man unbedingt besuchen muss». Eine grosse deutsche Hotelkette ist bereits mit an Bord.

Aber kann ein Kloster, das von Ruhe und Zurückgezogenheit lebt, so viele Besucher aushalten? Wird aus einem religiösen Ort mit ein paar gelegentlichen Touristen dann nicht ein Touristenort mit ein paar religiösen Sehenswürdigkeiten?

Teile des laufenden Bauprojekts in der Nähe des Katharinenklosters. --/dpa

Gleichgewicht von Öffnung und Ruhe

Es brauche eine «feine Balance», sagt Vater Justin, einer der 22 Mönche, die im Katharinenkloster leben. «In gewissem Mass offen und zugänglich, aber auch mit Erhalt von ruhigen Zeiten und Einsamkeit.» Die Mönche beginnen ihren Tag um 4.00 Uhr früh und leben nach einem «komplexen Zeitplan, der seit Jahrhunderten gilt», wie Vater Justin sagt. Für Besucher ist das Kloster nur drei Stunden am Tag geöffnet – jedenfalls bisher.

Kulturschützer befürchten schon jetzt einen unumkehrbaren Wandel. Das Bauprojekt sei ein «grösstmöglicher Kontrast zu dem, wofür die Gegend steht», schreibt World Heritage Watch, eine Organisation zum Schutz von Unesco-Weltkulturerbe. Diesen Status erhielt die Gegend 2002. Inzwischen hat die Unesco die Regierung in Kairo dazu aufgerufen, einen Schutzplan vorzulegen, die Bauarbeiten zu stoppen und Beobachter ins Land zu lassen. Geworden ist daraus bisher nichts.

Häuser wurden abgerissen, ein Friedhof zerstört

Die Beduinen stehen längst vor neuen Tatsachen. Die Angehörigen vom Stamm der Dschabalija – die «Menschen vom Berg» – siedeln seit Jahrhunderten in der Gegend und machten Bau und Betrieb des Klosters erst möglich, unter anderem als Beschützer, Bergführer oder Kameltreiber. Nun wurden ihre Häuser im Zuge der Bauarbeiten abgerissen, ein alter Friedhof zerstört. Mit blossen Händen gruben sie Überreste ihrer Verwandten aus, um diese weiter ausserhalb zu beerdigen. Wo vorher der Friedhof war, ist jetzt ein Parkplatz.

«Sie ignorieren alle», sagt einer der Beduinen zum Vorgehen der Regierung. Sankt Katharina drohe, wie Scharm El-Scheich weiter südlich zu werden: ein Ort mit «5-Sterne-Hotels und Touristen, die nur im Hotel bleiben». Nachdem Beduinen in Scharm El-Scheich ins Hinterland gedrängt wurden, leben sie dort vielfach von der Abfallverwertung.

Gesang und Tränen auf dem Berggipfel

Zumindest auf dem Berg Sinai scheint noch alles beim Alten. Für einige entlädt sich hier nach einem mühsamen Aufstieg die ganze Energie von Sankt Katharina. Eine koreanische Reisegruppe singt christliche Lieder, eine Frau spricht laut schluchzend ein Gebet am Gipfel. Eine andere sitzt still weinend auf einem Felsen und verfolgt den Sonnenuntergang. Man wünscht diesen Menschen, dass hier oben keine Seilbahn hinführen wird, über die schon in den 1990er Jahren mal nachgedacht wurde.

Unten im Kloster läuft im kleinen Laden der Gesang der Mönche aus einem Lautsprecher, es riecht nach verbranntem Wachs der Opferkerzen. Ein paar Räume darüber lagern in der Bücherei mehr als 3300 antike Manuskripte, die so wertvoll sein sollen wie sonst nur die des Vatikans.

«Man muss den Menschen beschützen, der herkommt, um etwas in sich zu fühlen», sagt einer der Mönche. «Etwas im Herzen», führt er aus und fasst sich mit beiden Händen an die Brust an seiner schwarzen Kutte. «Wenn man es nicht beschützt, wird es eine Touristenattraktion.»