Nach dem Gewichtsverlust kommt oft das nächste Problem

Beim Thema Abnehmspritze wurde viel über Gewichtsverlust gesprochen — weniger darüber, was danach passiert, besonders ästhetisch. IMAGO/Zoonar II

Mit Ozempic fällt schnell der Begriff «Ozempic Face». Doch führt die Abnehmspritze automatisch zu schlaffen Gesichtspartien? Was wirklich hinter dem Phänomen steckt, erklärt Dr. Kelly Vasileiadou im Interview mit blue News.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Mit Blick auf das Medikament Ozempic wurde viel über Gewichtsverlust gesprochen und weniger darüber, was – besonders ästhetisch – danach passiert.

Eine Schönheitschirurgin hat blue News erklärt, was sie nach dem Ozempic-Boom beobachtet hat.

In der Schweiz sieht sie heute kaum noch sogenannte «Ozempic Faces». Mehr anzeigen

Haben klassische Fettabsaugungen in Ihrer Praxis seit dem Boom von Ozempic und Wegovy tatsächlich abgenommen?

Ja, wir beobachten in gewissen Fällen tatsächlich eine Verschiebung. Das ist aus meiner Sicht aber eine positive Entwicklung. Eine Fettabsaugung ist nicht dafür gedacht, starkes Übergewicht zu behandeln, sondern eignet sich eher für normalgewichtige Menschen mit lokalen Fettpolstern.

Was hat sich verändert?

Früher kamen viele Patientinnen und Patienten mit Übergewicht direkt mit dem Wunsch nach einer Fettabsaugung. Heute erreichen viele mit Medikamenten wie Wegovy zunächst ihr Wunschgewicht. Falls danach überhaupt noch nötig, können gezielt kleinere Problemzonen behandelt werden. Dadurch entstehen insgesamt harmonischere und natürlichere Ergebnisse beim Body Contouring.

Welche neuen ästhetischen Themen beobachten Sie seit der zunehmenden Nutzung von Abnehmspritzen?

Wir beobachten neue Patient*innenprofile. Heute sehen wir häufiger Patient*innen, die nach starkem Gewichtsverlust unter überschüssiger oder erschlaffter Haut leiden – sowohl am Körper als auch teilweise im Gesicht. Deshalb geht es inzwischen weniger um grosse Fettabsaugungen und häufiger um Hautstraffungen, Hautqualität und kleinere Korrekturen.

Bedeutet eine Behandlung mit Semaglutid automatisch schlaffere Haut?

Nein, nicht automatisch. Das hängt stark von der Genetik, vom Alter, von der Hautqualität und davon ab, wie schnell jemand abnimmt. Manche Menschen verlieren 15 Kilo und benötigen keine Straffung. Andere entwickeln schon nach kleineren Veränderungen überschüssige Haut. Langsame und kontrollierte Gewichtsabnahme hilft aber definitiv, solche Probleme zu reduzieren.

Der Begriff «Ozempic Face» kursiert seit einiger Zeit stark in den sozialen Medien. Ist dieses Phänomen tatsächlich in Ihrer Praxis angekommen?

Dr. Kelly Vasileiadou by Photografion Dr. Kelly Vasileiadou ist Chirurgin und Gründerin der Dr. Kelly® Clinic in Zug. Die Klinik verbindet plastische Chirurgie, ästhetische Medizin sowie moderne Anti-Aging-, Longevity- und regenerative Behandlungskonzepte mit einem ganzheitlichen medizinischen Ansatz. Ein besonderer Schwerpunkt der Klinik liegt auf natürlicher Regeneration, Hormontherapie und medizinisch begleitetem Gewichtsmanagement. Im Rahmen eines strukturierten Weight-Management-Programms begleitet das Ärzteteam der Dr. Kelly® Clinic Patientinnen und Patienten engmaschig auf dem Weg zu einer gesunden und langfristigen Gewichtsreduktion. Die Philosophie der Klinik: Gesundheit, Wohlbefinden und Ästhetik ganzheitlich zu betrachten – mit natürlichen Resultaten und langfristigem Fokus statt kurzfristiger Trends.

Ja, besonders zu Beginn, als diese Medikamente neu im Fokus standen, sah man teilweise Patientinnen und Patienten mit sehr raschem Gewichtsverlust. Dadurch konnte es zu deutlicheren Veränderungen im Gesicht kommen. Das Fett unter der Haut stützt das Gesicht. Wenn dieses Fett plötzlich verschwindet, wirkt das Gesicht eingefallen, müde und älter. Wichtig ist aber zu sagen: In der Schweiz wird für Gewichtsabnahme hauptsächlich Wegovy verwendet, nicht Ozempic direkt. Beide basieren allerdings auf Semaglutid.

Teilweise mussten wir bei manchen Patient*innen das verlorene Volumen später mit Hyaluron, Eigenfett oder speziellen Biostimulatoren wieder aufbauen. Mit den neuen Abnehm-Protokollen sehen wir solche extremen Veränderungen deutlich seltener.

Warum entstehen durch Gewichtsverlust oft auch Augenringe?

Dadurch, dass man bei der Gewichtsabnahme besonders im Gesicht Fett unter der Haut verliert, wird die Haut dünner und verliert ihre natürliche Stütze. Unter den Augen werden Gefässe sichtbarer, weshalb Augenringe stärker auffallen. Insgesamt wirkt das Gesicht dadurch oft müde oder älter.

Ist es schwierig, verlorenes Volumen im Gesicht wieder aufzubauen?

Ja, das kann eine grosse Herausforderung sein. Manche Patientinnen und Patienten entscheiden sich für Hyaluron, weil man damit relativ schnell Volumen zurückgeben kann. Langfristig kann das aber teuer werden. Andere wählen Eigenfettbehandlungen oder Biostimulatoren, die oft nachhaltiger sind. Je nach Ausgangslage braucht es manchmal Geduld und einen individuellen Behandlungsansatz.

Gibt es Fälle, in denen nach starkem Gewichtsverlust nur noch ein chirurgischer Eingriff helfen kann?

Ja, absolut. Besonders früher bei sehr schnellem Gewichtsverlust sahen wir starke Hautüberschüsse – ähnlich wie bei Patientinnen und Patienten nach bariatrischen Eingriffen wie einem Magenbypass.

Welche Nebenwirkungen sehen Sie heute noch?

Mögliche Nebenwirkungen wie Übelkeit, Müdigkeit oder Verdauungsbeschwerden können auftreten. Genau deshalb ist eine enge medizinische Begleitung so wichtig. In unserem Weight-Management-Programm arbeiten wir mit regelmässigen Follow-ups, mehreren Kontakten pro Monat, individueller Dosisanpassung und einer kontinuierlichen Begleitung, damit die Gewichtsreduktion kontrolliert, gesund und nachhaltig erfolgt.

Viele verbinden Ozempic heute mit Hollywood, Social Media und Schönheitsidealen. Wie sehen Sie diese Entwicklung?

Social Media hat das Thema extrem sichtbar gemacht. Das hat positive Seiten, weil Übergewicht und Gewichtsprobleme heute offener angesprochen werden.

Aber?

Gleichzeitig entstehen aber oft unrealistische Erwartungen. Viele glauben, man könne innerhalb weniger Wochen perfekte Resultate erzielen – ohne Sport oder Ernährungsumstellung. Deshalb ist es wichtig, zu verstehen, dass hinter erfolgreichen Resultaten meist eine medizinische Begleitung, Zeit und ein langfristiges Konzept stehen.

Welche Rolle spielen heutige Lebensstile bei Gewichtsproblemen?

Eine grosse Rolle. Viele Menschen stehen unter enormem beruflichem Druck, reisen ständig oder haben kaum Zeit für regelmässigen Sport und gesunde Ernährung. Das betrifft zum Beispiel häufig Führungskräfte oder Menschen mit sehr intensiven Arbeitsalltagen. Natürlich sollte man sich bemühen, gesund zu leben. Aber man muss auch realistisch bleiben und verstehen, dass moderne Lebensrealitäten Grenzen setzen.

Was würden Sie Menschen sagen, die solche Medikamente primär aus ästhetischen Gründen in Betracht ziehen?

Wichtig ist, dass solche Behandlungen seriös und medizinisch begleitet erfolgen. Leider gibt es inzwischen viele Anbieter ohne ausreichende Erfahrung. Manche bestellen die Medikamente sogar online aus dem Ausland.

Raten Sie davon ab?

Ich halte das für problematisch. Eine sichere Behandlung braucht regelmässige Kontrollen, angepasste Dosierungen und eine enge Betreuung. Semaglutid ist ein sehr gutes medizinisches Tool – wenn es richtig begleitet wird.

Welche «Red Flags» erkennen Sie bei Patientinnen und Patienten?

Wenn jemand unrealistische Erwartungen hat oder einem extremen Schönheitsideal hinterherläuft, sagen wir klar Nein. Man erkennt relativ schnell, ob ein Wunsch realistisch und gesund ist oder nicht.

Video aus dem Ressort: