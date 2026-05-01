Nach dem frontalen Zusammenstoss bei Les Clées in der Waadt starb die 18-jährige Autofahrerin, die von der Spur abgekommen war, noch am Unfallort. Symbolbild: Keystone

Bei Les Clées im Kanton Waadt ist am Freitag eine Autofahrerin tödlich verunglückt. Sie war von der Fahrbahn abgekommen und frontal mit einem entgegenkommenden Auto zusammengestossen. Die zweite Fahrerin wurde schwer verletzt.

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Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Eine 18-jährige Autolenkerin ist bei einem Unfall bei Les Clées in der Waadt ums Leben gekommen.

Die Fahrerin des zweiten Fahrzeugs wurde schwer verletzt.

Durch den Aufprall überschlug sich das erste Fahrzeug. Mehr anzeigen

Wie die Kantonspolizei Waadt am Abend mitteilte, kam die 18-jährige Schweizerin aus der Region gegen 6.50 Uhr auf der Kantonsstrasse zwischen Montcherand und Les Clées aus noch ungeklärten Gründen von ihrer Fahrbahn ab und prallte gegen ein entgegenkommendes Fahrzeug. Durch den Aufprall überschlug sich das erste Fahrzeug.

Die Fahrerin des zweiten Fahrzeugs, eine 24-jährige Portugiesin aus der Region Yverdon-les-Bains, wurde schwer verletzt aus ihrem Fahrzeug befreit und mit dem Helikopter ins Universitätsspital in Lausanne geflogen.

Die Staatsanwaltschaft hat ein Strafverfahren eingeleitet und die Ermittlungen den Spezialisten der Verkehrseinheiten der Waadtländer Gendarmerie übertragen.