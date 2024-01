Eine Boeing 757 von Delta Airlines hat am Samstag kurz vor dem Start ein Vorderrad verloren. (Archivbild) Keystone

Eine Boeing der US-Fluggesellschaft Delta Airlines hat kurz vor einem Start im US-Bundesstaat Georgia ein Bugrad verloren. Nur die Aufmerksamkeit des Piloten einer anderen Maschine verhinderte Schlimmeres.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Während der Startvorbereitungen am Flughafen von Atlanta löste sich ein Vorderrad von einer Boeing 757.

Die Piloten in der Maschine waren völlig ahnungslos.

Ein Kollege in einem wartenden Flugzeug beobachtete den Vorfall und informierte gerade noch rechtzeitig den Tower. Mehr anzeigen

Schon wieder Ärger mit einer Boeing-Maschine: Kurz vor dem Start vom Flughafen Atlanta im US-Bundesstaat Georgia hat eine Boeing 757 ein Rad verloren. Das Flugzeug der US-Airline Delta sollte in die kolumbianische Hauptstadt Bogotá fliegen, berichten US-Medien.

Der Vorfall habe sich während der Startvorbereitungen ereignet, heisst es nach Angaben der US-Luftfahrtbehörde FAA. Von den Piloten unbemerkt löste sich eines der Vorderräder und rollte eine Böschung hinab.

«Klingt, als hätten wir ein Problem»

Glück im Unglück: Die Cockpit-Besatzung der nachfolgenden Maschine beobachtete den Zwischenfall und informierte den Tower: «Hey, Tower, die 75 auf der Landebahn hat gerade den Bugreifen verloren», zitiert die «New York Post» aus dem Audioprotokoll.

Auch die radlosen Kollegen wurden angefunkt: «Delta 982, hier ist das Flugzeug, das zu Ihnen schaut. Einer Ihrer Vorderreifen ist gerade abgefallen.» Die Antwort: «Danke dafür ... klingt, als hätten wir ein Problem.»

Die Ursache für dieses Problem ist bislang unklar. An Bord der Boeing 757 befanden sich 184 Passagiere und sechs Crewmitglieder. Der Vorfall ereignete sich bereits am Samstag. Die Passagiere hätten das Flugzeug verlassen und seien in ein Ersatzflugzeug gebracht worden. Das betroffene Flugzeug sei am Sonntag wieder in Betrieb genommen worden.

Alaska Airlines: Fenster einer Boeing 737-9 Max während des Flugs verloren Alaska Airlines erteilt den Maschinen des Typs Boeing 737-9 Max ein Startverbot, nachdem bei einem Flug am Freitag mitten in der Luft eine Maschine der US-amerikanischen Fluglinie ein Fenster verloren hat sowie Teile des Rumpfes zerborsten waren. 07.01.2024

Neue Panne setzt Boeing weiter unter Druck

Der Flugzeugbauer Boeing war zuletzt wegen eines Zwischenfalls mit einer seiner Maschinen, bei der während des Flugs ein Rumpfteil herausbrach, in die Schlagzeilen geraten. Die FAA leitete Ermittlungen ein. Diese könnten weit über das Problem mit dem konkreten Bauteil hinausgehen. Die Aufseher hatten angeordnet, Flugzeuge des Typs Boeing 737-9 Max am Boden zu lassen und zu inspizieren.

Nach dem Zwischenfall macht der Chef der betroffenen Airline seinem Ärger in ungewöhnlich scharfen Worten Luft. «Ich bin wütend», sagte Ben Minicucci von Alaska Airlines dem US-Sender NBC. Alaska habe an der Stelle lose Befestigungsteile bei «vielen» weiteren Flugzeugen des Typs Boeing 737-9 Max gefunden, ergänzte er. Eine genaue Zahl nannte der Alaska-Chef nicht.