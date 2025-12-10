  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Zu Unrecht gehindert Gericht hebt Einreiseverbot gegen Rechtsextremisten Martin Sellner auf

SDA

10.12.2025 - 10:21

Martin Sellner. (Archivfoto)
Martin Sellner. (Archivfoto)
Sebastian Willnow/dpa

Das Bundesverwaltungsgericht hat entschieden: Das Einreiseverbot gegen den österreichischen Rechtsextremisten Martin Sellner war unrechtmässig.

Keystone-SDA

10.12.2025, 10:21

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Das Bundesverwaltungsgericht hat das Einreiseverbot gegen den Österreicher Martin Sellner aufgehoben.
  • Es sah keine Gefahr für die innere Sicherheit der Schweiz.
  • Das Gericht kritisierte, das Verbot habe einem Redeverbot gleichgekommen und sei unverhältnismässig gewesen.
Mehr anzeigen

Das vom Bund verhängte Einreiseverbot für den österreichischen rechtsextremen Aktivisten Martin Sellner im vergangenen Oktober war nicht gerechtfertigt. Dies hat das Bundesverwaltungsgericht entschieden und das Verbot nachträglich aufgehoben.

Die schweizerische, als rechtsextrem geltende Organisation Junge Tat hatte den Österreicher letztes Jahr zu einem Vortrag eingeladen. Dieser sollte am 19. Oktober gehalten werden. Das Bundesamt für Polizei (Fedpol) verhängte am 10. Oktober jedoch ein 18-tägiges Einreiseverbot für Sellner. Als derselbe am Vortragstag dennoch einreiste, wurde er von der Thurgauer Polizei abgeführt.

Das Bundesverwaltungsgericht führt in einem am Donnerstag publizierten Urteil aus, dass die Zürcher Staatsanwaltschaft gegen sechs Personen der Jungen Tat Strafbefehle erlassen habe. Zwei davon seien rechtskräftig, weil die Betroffenen ihre Einsprachen zurückgezogen hätten. Zwei weitere Untersuchungen seien noch nicht abgeschlossen.

Hintergrund der Strafverfahren gegen die ersten sechs Mitglieder der Jungen Tag waren Störaktionen gegen eine Vorlesestunde von Dragqueens für Kinder und einen Pride-Gottesdienst im Jahr 2022 in Zürich.

«Kein Zusammenhang»

Allein aus dem Umstand, dass Sellner mit der Gruppierung in Erscheinung trete, könne keine Unterstützung oder Befürwortung von gewalttätig-extremistischen Straftaten für ihn abgeleitet werden, schreibt das Bundesverwaltungsgericht. Es fehle an einem kausalen Zusammenhang zwischen den laufenden Strafverfahren gegen Exponenten der Jungen Tat und einer allfälligen Gefährdung der inneren Sicherheit der Schweiz durch Sellner.

Das Verbot bewirke letztlich ein Redeverbot, so das Gericht. Es sei zudem fraglich, ob ein Einreiseverbot von 18 Tagen eine geeignete Massnahme darstelle, um eine gegenseitige Radikalisierung nachhaltig einzudämmen oder zu verhindern.

Wie aus dem Urteil hervorgeht, verneinte das Fedpol in einer E-Mail an die Kantonspolizei Zürich vom 30. September 2024 eine Gefährdung der inneren und äusseren Sicherheit der Schweiz durch Sellner. Ein Einreiseverbot lasse sich nicht rechtfertigen, schrieb das Fedpol weiter. Bereits im März des gleichen Jahres hatte das Fedpol trotz Anfrage der Zürcher Kantonspolizei auf ein Einreiseverbot verzichtet.

Teilnahme an Geheimtreffen

Das Bundesverwaltungsgericht geht ausführlich auf die Person Sellner und dessen Hintergrund ein. Es schreibt, der Österreicher politisiere am äusseren rechten Rand. In seinem aktuellsten Buch formuliere er Vorschläge zur «Remigration» von Ausländern.

Sellner nahm im November 2023 als Redner an einem Geheimtreffen der rechten Szene zum Thema Remigration in einem Hotel bei Potsdam/D teil. Diese Versammlung löste nach ihrem Bekanntwerden ein grosses mediales Echo aus.

Sellner ist ausserdem Teil der identitären Bewegung Österreichs (IBÖ), wie das Gericht weiter ausführt. Laut dem österreichischen Verfassungsschutzbericht 2023 handle es sich bei der IBÖ um die zentrale Gruppierung der «Neuen Rechten». Das übergeordnete Ziel solcher Gruppierungen sei die Überwindung der herrschenden demokratischen, rechtsstaatlichen und gesellschaftlichen Ordnung.

Es werde gezielt meinungsbildend auf den öffentlichen Diskurs eingewirkt, um die gesellschaftliche Deutungshoheit über politische Begrifflichkeiten und Narrative zu erlangen. Die oft hetzerische Propaganda gleiche dabei einer «geistigen Brandstiftung», wie der österreichische Verfassungsschutz weiter schreibt.

Urteil noch nicht rechtskräftig

Obwohl eigentlich kein aktuelles, praktisches Interesse des Beschwerdeführers an einem Entscheid mehr bestand, ist das Bundesverwaltungsgericht auf die Sache eingetreten.

Grund dafür ist, dass sich grundlegende Rechtsfragen stellten. Diese könnten jederzeit wieder aufgeworfen werden, ohne dass ein rechtzeitiger gerichtlicher Entscheid möglich wäre. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig und kann beim Bundesgericht angefochten werden.

Meistgelesen

Wo Selenskyj Trump nachgibt – und wo nicht
«Fake News»: Trump vergisst, was er 5 Tage zuvor gesagt hat und beleidigt erneut Reporterin
SRF-Auswanderin Alexandra Taetz stirbt mit nur 38 Jahren
Parmelin mit Glanzresultat zum Bundespräsidenten gewählt
Ständerat will mehr Geld für Schutz von Frauen – Funiciello will noch viel mehr

Videos aus dem Ressort

Gala im Kennedy Center mit Novum: Trump auf der Bühne

Gala im Kennedy Center mit Novum: Trump auf der Bühne

Washington, 08.12.2025: Donald Trump will auf die Bühne: Der US-Präsident legt in der grössten Kultureinrichtung Washingtons einen ungewöhnlichen Auftritt hin. Anstatt als Zuschauer in der Loge ist er im Kennedy Center als Moderator auf der Bühne zu sehen. Dort werden am Sonntagabend Hollywoodstar Sylvester Stallone, die Rockband Kiss, die Sängerin Gloria Gaynor, der Country-Musiker George Strait und Musical-Schauspieler Michael Crawford für ihre künstlerischen Lebenswerke ausgezeichnet. Bereits am Vortag verleiht ihnen Trump im Weissen Haus Medaillen. Da kündigt er bereits an, dass er als erster Präsident überhaupt bei der Verleihungsgala im Kennedy Center Gastgeber sein werde. Trump sagt, er moderiere auf Wunsch eines bestimmten Fernsehsenders. Am 23. Dezember wird die Gala vom US-Sender CBS ausgestrahlt.

09.12.2025

Gottschalk-Ehefrau Karina: «Er wollte nicht zum Arzt gehen»

Gottschalk-Ehefrau Karina: «Er wollte nicht zum Arzt gehen»

München, 02.12.2025: Thomas Gottschalk hat Krebs. Das enthüllt der Moderator nach Diskussionen um seine jüngsten Bühnenauftritte in einem Interview mit der «Bild»-Zeitung. Darin äussert sich auch seine Frau Karina: «Er wollte nicht zum Arzt gehen», sagt sie. Anfang Juli dieses Jahres habe sie geahnt, dass irgendwas nicht mit ihrem Mann stimme: «Thomas wurde zusehends stiller und blasser und musste öfter zur Toilette. So kannte ich ihn nicht.» Sie habe ihm dann einen Termin in einem Münchner Klinikum besorgt. Die Diagnose: Ein sehr seltener und bösartiger Tumor, der sich aus den Zellen entwickelt und die Blutgefässe auskleidet. Der 75-Jährige musste operiert werden und benötigt Medikamente.

07.12.2025

Schwarzbär nistet sich unter Wohnhaus ein – Besitzer in Sorge

Schwarzbär nistet sich unter Wohnhaus ein – Besitzer in Sorge

In Kalifornien hat ein Mann einen unerwarteten Mitbewohner entdeckt: Ein 250 Kilogramm schwerer Schwarzbär hat es sich unter seinem Haus gemütlich gemacht.

04.12.2025

Gala im Kennedy Center mit Novum: Trump auf der Bühne

Gala im Kennedy Center mit Novum: Trump auf der Bühne

Gottschalk-Ehefrau Karina: «Er wollte nicht zum Arzt gehen»

Gottschalk-Ehefrau Karina: «Er wollte nicht zum Arzt gehen»

Schwarzbär nistet sich unter Wohnhaus ein – Besitzer in Sorge

Schwarzbär nistet sich unter Wohnhaus ein – Besitzer in Sorge

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Aktuell. Australiens Social-Media-Verbot für alle unter 16 in Kraft

AktuellAustraliens Social-Media-Verbot für alle unter 16 in Kraft

Astrophysik. Forscher zweifeln an bisherigen Annahmen über Neptun und Uranus

AstrophysikForscher zweifeln an bisherigen Annahmen über Neptun und Uranus

Flugzeuge crashen auf Autobahn. Erst geht eine Cessna runter, dann rammt ein Flieger ein Auto

Flugzeuge crashen auf AutobahnErst geht eine Cessna runter, dann rammt ein Flieger ein Auto