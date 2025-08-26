Elch «Emil», der seit etwa einer Woche durch Niederösterreich streift, hat mittlerweile auch eine Facebook-Fanseite. APA/LPD NÖ/BPK MISTELBACH/KEYSTONE

Aus den nördlichen Nachbarländern kommend ist der junge Elch vor ein paar Tagen in Österreich gesichtet worden. Zuletzt schwamm er in der Donau bei Wien. Unklar ist, ob er auf dem Rückweg ist.

DPA, Redaktion blue News dpa

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein vor den Toren der Hauptstadt Wien aufgetauchter Elch sorgt in Österreich für Aufsehen. Medien verfolgen seine Wanderroute.

Zuletzt wurde das Tier am Sonntagabend beim Schwimmen in der Donau rund zehn Kilometer vor Wien gesichtet – seitdem ist «Emil» spurlos verschwunden.

Der etwa dreijährige Bulle mit noch kleinem Geweih wurde vor einigen Tagen erstmals beobachtet.

Laut Experten könnte «Emil» aus Tschechien oder Polen stammen, wo es Elch-Bestände gebe. Mehr anzeigen

Ein vor den Toren von Wien aufgetauchter Elch sorgt in Österreich für Gesprächsstoff. Bürger und Medien verfolgen seine Wanderroute. Die Polizei berichtet von zahlreichen Anrufen wegen Sichtungen.

Damit scheint es aktuell vorbei. Er sei zuletzt am Sonntagabend beim Schwimmen in der Donau rund zehn Kilometer vor der österreichischen Hauptstadt gesichtet worden, teilte ein Polizeisprecher mit. Seitdem gebe es aber keine Hinweise mehr auf seinen Aufenthaltsort.

Seltenes Ereignis

Der etwa dreijährige Bulle mit noch kleinem Geweih war vor einigen Tagen erstmals im ländlichen Raum beobachtet worden. Er könnte, so in den Medien zitierte Experten, aus Tschechien oder Polen stammen, wo es Elch-Bestände gebe.

Ein Elch in Österreich ist ein eher seltenes Ereignis. Ein Fachmann des Instituts für Wildbiologie und Jagdwirtschaft an der Universität für Bodenkultur in Wien (BOKU) sagte der österreichischen Nachrichtenagentur APA, er schätze die Häufigkeit auf etwa sechs Sichtungen pro Jahrzehnt in den vergangenen 50 Jahren.

Etwas häufiger kommen Elche nach Deutschland. Vor wenigen Monaten galt ein grosses Exemplar aus der Familie der Hirsche als Ursache für einen Unfall auf der Autobahn bei Dresden.

«Man weiss nicht, wie es reagiert»

Die Polizei warnt indessen, sich dem Tier zu nähern. «Man weiss nicht, wie es reagiert, wenn es sich in die Enge getrieben fühlt», sagte ein Polizeisprecher. Auch für die Autofahrer sei besondere Vorsicht geboten. Zusammenstösse mit Elchen verliefen oft schwerwiegend.

Eine Facebook-Gruppe «Emil der Elch» wirbt für Rücksichtnahme auf das Tier. Dass sich der junge Elch im Raum Wien wirklich wohlfühlt, bezweifeln Experten. Dafür sei es viel zu warm, und Emil sei auf hier aussichtsloser Brautschau.