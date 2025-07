Elefantenkuh tötet zwei Touristinnen in Nationalpark

Das ist richtig so, jeder Mensch würde sein Kind ebenfalls so verteidigen! 90% der Touristen haben keinerlei Ahnung vom Umgang mit Wildtieren

HanTraGo Und haben in der Wildnis auch nichts verloren. Für Instagram Fötelis kann man in den Zoo gehen.

Wir waren in diesem Park in Sambia auch schon unterwegs. Nicht zu Fuss allerdings. Es ist schon lange her, aber wir wurden damals gewarnt davor, dass die sambischen Elefanten eher zu den agressiveren gehören würden. Anscheinend war das auf eine lange Bejagung zurückzuführen. Wir haben deshalb auch mit dem Geländefahrzeug immer einen grossen Bogen um die Herden gemacht. Wenn das nicht möglich war, haben wir den Rückzug angetreten. Mehr als einmal wurden wir durch einen wütenden Elefanten dazu gezwungen. Es ist ihr Lebensraum, wir sollten das respektieren.

Mein Mitgefühl für die Angehörigen der Getöteten und auch für den Wildhüter. Muss ein grosser Schock gewesen sein.

Vermutlich und hoffentlich war das die letzte Fuss-pirsch. Der Reiz fürs Besondere endete tödlich. Zumal diese Elefantenkuh in Zukunft nun vermutlich eher gegen Menschen gehen wird. Dieser Stress ist abgespeichert. Mal abwarten, was das Jungtier gelernt hat. Ob die Kuh schon mal negative Menschenerfahrungen gemacht und deshalb so heftig reagiert hat? Man weiss es nicht.

Selbst in den Fahrzeugen ist man nicht ganz sicher, dennoch ist es berechenbarer.

Ich finde es gut, dass heutzutage ein (oder 2) Menschenleben nicht wie früher automatisch mehr gilt.