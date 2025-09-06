  1. Privatkunden
Nur 3 Überlebende 11 Tote bei Unfall wegen eines Flusspferds an der Elfenbeiküste

SDA

6.9.2025 - 18:08

Flusspferde sind an der Elfenbeinküste die häufigste Ursache für tödliche Tierzusammenstösse.
Symbolbild: Keystone

Ein Flusspferd hat in der Elfenbeinküste ein Kanu zum Kentern gebracht und damit offenbar den Tod von elf Menschen verursacht. «Mit tiefer Trauer haben wir vom Verschwinden von elf Menschen erfahren, darunter Frauen, Mädchen und ein Kleinkind», erklärte am Samstag Solidaritätsministerin Belmonde Dogo.

Keystone-SDA

06.09.2025, 18:13

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein Flusspferd brachte am Freitag auf dem Sassandra-Fluss in Buyo ein Kanu zum Kentern.
  • Elf Menschen, darunter Frauen, Mädchen und ein Kleinkind, kamen bei dem Unfall ums Leben.
  • Drei Menschen hätten das Unglück überlebt.
Mehr anzeigen

Der Vorfall ereignete sich den Angaben zufolge am Freitag auf dem Sassandra-Fluss in der Stadt Buyo im Südwesten des Landes. Das Boot sei «durch ein Flusspferd zum Kentern gebracht worden». Drei Menschen hätten das Unglück überlebt. Nach den Vermissten werde weiter gesucht, erklärte die Ministerin auf Facebook.

Laut einer Studie von Wissenschaftlern der Elfenbeinküste aus dem Jahr 2022 wird bei offiziell registrierten Zusammenstössen mit Tieren mit Todesfolge oder der Verletzung von Menschen das Flusspferd am häufigsten genannt. Ihr Bestand in dem westafrikanischen Land wird auf etwa 500 Tiere geschätzt, verteilt auf mehrere Flüsse im Süden des Landes.

Social-Media-Star // Dieses Zwergflusspferd wird gerade vom Internet gefeiert – mit einigen Folgen

Social-Media-Star // Dieses Zwergflusspferd wird gerade vom Internet gefeiert – mit einigen Folgen

Moo Deng ist gerade der Star unter den tierischen Influencerinnen. Das Zwergflusspferd verzückt das Internet und lässt seine Pfleger im Khao Kheow Open Zoo in Thailand staunen. Doch es gibt auch Schattenseiten.

27.09.2024

