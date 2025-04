Eliane Müller und Sascha Ruefer zeigen ihr Baby

Eliane Müller zeigt ihr Baby im Rahmen eines Werbedeals mit einem Kindermöbel-Hersteller. eliane.music / Instagram

Seit März sind Eliane Müller und Sascha Ruefer Eltern eines Babys. Jetzt hat die Schlagersängerin das erste Foto ihres ersten Kinds veröffentlicht. Ruefer hat bereits einen Sohn mit seiner Ex-Frau.

Stefan Michel Stefan Michel

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammenZ Schlagersängerin Eliane Müller postet ein Fotos mit ihrem Ende März geborenen Kind.

Vater ist Fussball-Kommentator Sascha Ruefer.

Ruefer hat mit seiner Ex-Frau einen elfjährigen Sohn. Für Müller ist es das erste Kind. Geschlecht und Namen hat das Paar noch nicht bekannt gegeben. Mehr anzeigen

Am Vorabend des Spiels der gegen Luxemburg am 25. März ist es zur Welt gekommen, das Kind von Sängerin Eliane Müller und ihrem Partner, Fussball-Kommentator Sascha Ruefer. Die Partie der Schweizer Auswahl kommentierte der SRF-Mann dann wieder wie gewohnt im Stadion, indem dieses stattfand. Zum Spiel gegen Nordirland in Belfast reiste der Nati-Kommentator hingegen nicht mit – um die Geburt des Kinds nicht zu verpassen.

Jetzt hat Müller ein erstes Bild des Nachwuchses veröffentlicht. Auf Instagram gibt sie ihrem Mutterstolz und ihrer Liebe für ihr erstes Kind Ausdruck: «So viel Liebe, so viel Staunen, so viel Herz», schreibt sie.

Für den 53-jährigen Ruefer ist das Baby sein zweites Kind. Sein Sohn Matti ist elfjährig und lebt bei Ruefers Ex-Frau.

Ob das Promi-Paar einen Sohn oder eine Tochter hat, lässt es weiterhin offen. Und ebenso, dessen Namen. Transparent macht die Musikerin hingegen, welcher Hersteller zumindest einen Teil des Baby-Mobiliars beisteuert: Der Instagram Post ist Teil eines Werbedeals.