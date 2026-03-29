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Lehrerin informierte Behörden Eltern machen Ferien in Ägypten – fünf Kinder alleine zuhause

Carlotta Henggeler

29.3.2026

Sandstrand am Shoni Bay in Ägypten. (Symbolbild)
Sandstrand am Shoni Bay in Ägypten. (Symbolbild)
IMAGO/imagebroker

Ein Ehepaar aus Italien gönnte sich romantische Ferien in Sharm El-Sheikh – und liess seine fünf minderjährigen Kinder allein zu Hause zurück. Aufgeflogen ist der Fall durch eine Lehrerin – sie schaltete die Polizei ein. 

Carlotta Henggeler

29.03.2026, 20:39

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein italienisches Ehepaar reiste in die Ferien nach Ägypten und liess seine fünf minderjährigen Kinder allein zu Hause zurück.
  • Der Fall wurde entdeckt, nachdem eine Lehrerin misstrauisch wurde und die Behörden einschaltete, die die unbeaufsichtigten Kinder vorfanden.
  • Die Kinder wurden medizinisch überprüft und vorübergehend untergebracht, während sich nun das Jugendgericht mit dem Fall befasst.
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Schnorchelausflüge, Cocktails am Strand und dolce far niente: Ein Ehepaar aus Triest gönnte sich Strandferien im ägyptischen Sharm El-Sheikh – ohne seine Kinder. Das Paar liess die fünf Minderjährigen allein zu Hause zurück, wie die italienische Zeitung «Il Messaggero» berichtet. 

Das Paar genoss die Ferien am Roten Meer und postete stolz Fotos von Wüstenausflügen und Strandtagen auf Social Media. Das Triester Paar soll laut italienischen Medien am Stadtrand leben und keine Finanzprobleme haben. 

Lehrerin wurde stutzig und fragte nach

Durch Erzählungen eines Kindes wurde eine Lehrerin hellhörig und informierte die Sozialdienste in Triest. Gemeinsam mit der Polizei wurde ein Hausbesuch organisiert. Vor Ort bestätigte sich der Verdacht: Die Kinder waren ohne Aufsicht – zusammen mit Haustieren – in der Wohnung.

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Die Behörden reagierten umgehend. Die fünf Minderjährigen wurden zur Kontrolle ins Spital Burlo Garofolo gebracht, gleichzeitig informierte man die Staatsanwaltschaft. Für sie wurde vorübergehend eine Einrichtung im Umland gefunden. Nun beschäftigt sich das Jugendgericht mit dem Fall.

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