Pop-Star Elton John hat im Strafprozess gegen Kevin Spacey als Zeuge ausgesagt. Archivbild: Suzan Moore/PA Wire/dpa

Der britische Sänger Elton John hat am Montag per Videokonferenz als Zeuge der Verteidigung im Prozess um den US-Schauspieler Kevin Spacey ausgesagt, der in London wegen des Vorwurfs sexueller Belästigung vor Gericht steht. Der aus Monaco zugeschaltete Popstar bestätigte, dass er sich an Spaceys Anwesenheit bei einem Wohltätigkeitsball in Windsor in den frühen 2000er Jahren erinnere, bei dem es laut Anklage zu einem sexuellen Missbrauch gekommen sein soll.

Spacey werden in dem Prozess zwölf Vergehen gegen vier Männer in den Jahren 2001 bis 2013 in London und in Gloucestershire im Südwesten Englands zur Last gelegt, die er alle bestreitet. Einer der Kläger hatte Spacey beschuldigt, ihm in den Schritt gegriffen zu haben, während er den Schauspieler zu der Wohltätigkeitsveranstaltung fuhr.

Spacey habe ihn so brüsk im Intimbereich angefasst, dass er fast von der Straße abgekommen wäre, sagte der Kläger. Spacey wies dagegen jedes «aggressive» Verhalten zurück und erklärte, es habe sich um eine «sanfte Geste» gehandelt.

«Er kam in einem Privatjet direkt zu dem Ball», sagte Elton John und fügte hinzu, dass Spacey bei ihm übernachtet habe. Auch Johns Ehemann David Furnish sagte aus, dass Spacey an dem Ball teilgenommen hatte: «Er ist Oscar-Preisträger - alle waren begeistert, dass er auf dem Ball sein würde.»

Spacey bestreitet sexuelle Übergriffe

Der Schauspieler hörte sich die Zeugenaussagen im Crown Court in London an. In der vergangenen Woche hatte er in dem Gericht sämtliche Anschuldigungen zurückgewiesen, von «einvernehmlichen» Beziehungen gesprochen und die «schwachen» Unterlagen der Anklage angeprangert. Der Prozess gegen den Schauspieler soll einen Monat dauern, ihm droht lebenslange Haft.

Der Hollywood-Star, der aus Filmen wie «Die üblichen Verdächtigen» und «American Beauty» sowie der Netflix-Serie «House of Cards» bekannt ist, zählt zu einer Reihe von Stars, darunter Bill Cosby und R. Kelly, die im Zuge der #MeToo-Bewegung gegen sexualisierte Gewalt angeklagt wurden. Im Gegensatz zu Cosby und R&B-Sänger Kelly wurde Spacey bisher nie verurteilt.