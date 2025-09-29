  1. Privatkunden
Medizinischer Notfall an Bord Emirates-Flug nach Zürich muss in Istanbul zwischenlanden

Lea Oetiker

29.9.2025

Der Airbus A380 ist mit bis zu 853 Plätzen das grösste Passagierflugzeug der Welt. (Symbolbild)
Der Airbus A380 ist mit bis zu 853 Plätzen das grösste Passagierflugzeug der Welt. (Symbolbild)
Maurizio Gambarini/dpa

Ein Emirates-Flug von Dubai nach Zürich musste am Sonntag ausserplanmässig in Istanbul landen – an Bord war ein medizinischer Notfall aufgetreten.

Lea Oetiker

29.09.2025, 07:22

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein Emirates-Flug von Dubai nach Zürich musste am Sonntag wegen eines medizinischen Notfalls ausserplanmässig in Istanbul landen.
  • Nach rund zwei Stunden Verzögerung konnte die Maschine den Flug fortsetzen und erreichte Zürich am Nachmittag.
  • Durch die späte Ankunft verschob sich auch der Rückflug nach Dubai um mehr als zwei Stunden.
Mehr anzeigen

Am Sonntag musste der Flug EK87 von Dubai an den Flughafen Zürich ausserplanmässig in Istanbul landen. Grund dafür: Ein medizinischer Notfall an Bord, wie Emirates auf ihrer Website mitteilte. 

Die Maschine mit der Kennung A6-EDF hob um 7:17 Uhr Schweizer Zeit in Dubai ab. Der Flug verlief laut Flightradar24 ohne besondere Ereignisse, bis das Flugzeug westlich von Ankara den Sinkflug einleitete, wie der «Tages-Anzeiger» als erstes berichtet. Gelandet wurde 4 Stunden und 16 Minuten nach dem Start.

Emirates schrieb weiter auf der Website, dass man nach einer Lösung für die Passagier*innen suche. Die Reise ging schliesslich um 13:47 Uhr weiter, zwei Stunden nach der ungeplanten Landung. Um 16.08 Uhr landete der A380 in Zürich. 

Wegen der Verspätung bei der Ankunft verzögerte sich auch der Rückflug von Zürich nach Dubai. Eigentlich hätte der Flieger um 15:25 Uhr wieder starten sollen, schliesslich hob das Flugzeug um 17:50 Uhr ab.

Der Airbus A380 ist mit bis zu 853 Plätzen das grösste Passagierflugzeug der Welt. Die betroffene Maschine verfügt über 517 Plätze.

