Enkeltrick-Betrüger gehen 101-Jähriger auf den Leim

Für ihren Mut wurde Margareta Fischer mit einem Preis vom bayrischen Innenminister Joachim Hermann ausgezeichnet. Bild: Matthias Balk/Bayrisches Staatsministerium

Eine 101-jährige Seniorin aus Augsburg überlistete Enkeltrick-Betrüger und verdiente sich so eine Auszeichnung vom bayrischen Innenminister.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Margareta Fischer sollte Opfer einer Enkeltrick-Masche werden, doch das clevere Grosi liess dies nicht mit sich machen.

Denn sie informierte die Polizei und ging mit einer Tasche voll Klopapier zum Übergabe-Treffpunkt.

Dort konnte die Polizei einen der Enkeltrick-Betrüger verhaften. Mehr anzeigen

Margareta Fischer ist 101 Jahre alt und überlistete Enkeltrick-Betrüger. Für ihren Einsatz erhielt sie von der bayrischen Staatsregierung nun eine Ehrung, wie der «Blick» schreibt.

Im vergangenen September erhielt Fischer einen Telefonanruf von einer Frau, die sich als ihre Enkelin ausgab. Sie gab an, bei einem Verkehrsunfall eine Person tödlich verletzt zu haben und nun eine Kaution rund 80’000 Euro zu benötigen. Die 101-Jährige liess sich keineswegs an der Nase herumführen, sondern drehte den Spiess um.

Fischer dreht den Spiess um

Die Seniorin gab vor, im Keller nach Geld und Wertsachen zu suchen, während die Betrügerin in der Leitung blieb. In Tat und Wahrheit ging Fischer aber zur Nachbarin, die dann die Polizei informierte. Ein anderer Nachbar begleitete Fischer zurück in die Wohnung, wo Fischer einen Termin für die Geldübergabe vereinbarte.

Die Anruferin lotste Fischer zu einer rund 200 Meter entfernten Strasse. Die Rentnerin machte sich auf den Weg mit einer Stofftasche, die mit Toilettenpapier gefüllt war. Beim Treffpunkt konnte die Polizei schliesslich einen 33-Jährigen festnehmen, der der Komplize der Anruferin war.

Am 11. September wurde Fischer vom bayrischen Innenminister Joachim Hermann mit der Courage-Medaille ausgezeichnet. Damit gehört sie zu 31 Menschen, die für ihren Einsatz für die innere Sicherheit geehrt wurden.