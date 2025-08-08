US-Millionär jagt «schwarzen Tod Afrikas» – und stirbt dabei

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Mit seinen Hörnern aufgespiesst US-Millionär jagt «schwarzen Tod Afrikas» – und stirbt dabei

ai-scrape

8.8.2025 - 19:20

Der vermögende amerikanische Immobilienhändler Asher Watkins ist auf Safari gestorben. Er wurde von einem Büffel angegriffen.
Der vermögende amerikanische Immobilienhändler Asher Watkins ist auf Safari gestorben. Er wurde von einem Büffel angegriffen.
Facebook

Der texanische Unternehmer Asher Watkins, bekannt für seine Trophäenjagden, wurde in Südafrika von einem Büffel angegriffen und getötet.

Carlotta Henggeler

08.08.2025, 19:20

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der US-Unternehmer Asher Watkins wurde während einer Safari in der südafrikanischen Provinz Limpopo von einem Kaffernbüffel angegriffen und tödlich verletzt.
  • Der Angriff erfolgte trotz Warnschüssen, als Watkins mit einem Fährtenleser und einem Jäger einen der als besonders gefährlich geltenden Büffel verfolgte.
  • Der Veranstalter warnt vor Büffelattacken.
Mehr anzeigen

Der US-Immobilientycoon Asher Watkins ist bei einer Jagdsafari in Südafrika tödlich verunglückt. Der 52-Jährige, bekannt für seine Leidenschaft für die Grosswildjagd, wurde von einem aggressiven Kaffernbüffel angegriffen und so schwer verletzt, dass jede Hilfe zu spät kam.

Watkins, der regelmässig an solchen Safaris teilnahm, war in der Provinz Limpopo unterwegs, als das Unglück geschah. Gemeinsam mit einem Fährtenleser und einem professionellen Jäger verfolgte er einen Büffel, der als eines der gefährlichsten Tiere Afrikas gilt. Diese Tiere, die bis zu 1,5 Tonnen wiegen können, sind bekannt für ihre Angriffsstärke und werden oft als «der schwarze Tod» bezeichnet.

Trotz Warnschüsse vom Wildhüter. Elefantenkuh tötet zwei Touristinnen in Nationalpark

Trotz Warnschüsse vom WildhüterElefantenkuh tötet zwei Touristinnen in Nationalpark

Laut den Organisatoren von Coenraad Vermaak Safaris, die die Tour veranstalteten, kam es zu einem unerwarteten Angriff des Büffels, der Watkins mit seinen Hörnern aufspiesste. Ein Reporter der «Metro» berichtete, dass das Tier mit einer Geschwindigkeit von etwa 50 km/h auf Watkins zustürmte.

Safari-Anbieter warnt vor Büffel

Watkins war ein bekannter Stammkunde bei Safaris und posierte häufig mit erlegten Tieren auf seinem Facebook-Profil. Seine Familie, die ihn auf der Reise begleitete, ist erschüttert über den Verlust. Seine Ex-Frau Courtney äusserte, dass es schwer sei, die Realität zu begreifen, und dass besonders ihre Tochter Savannah um ihren Vater trauere.

Der Safari-Veranstalter warnt auf seiner Website vor der Gefahr, die von Kaffernbüffeln ausgeht. Diese Tiere sind jedes Jahr für mehrere Todesfälle unter Jägern verantwortlich und können selbst bei gut platzierten Schüssen gefährlich bleiben.

Mehr Videos aus dem Ressort

Südafrika // Elefant attackiert Safaribus mit Tourist*innen

Südafrika // Elefant attackiert Safaribus mit Tourist*innen

Während einer Safaritour in Südafrika greift ein Elefant einen Safaribus an. Auf dem Bus befinden sich Tourist*innen, eine Person filmt das Ereignis mit. Der Grund für die Attacke ist unbekannt.

20.03.2024

Meistgelesen

Wie andere Länder nach Trumps Zoll-Hammer zur F-35 stehen
Renten brechen ein – so hart trifft es Schweizer Pensionierte jetzt
Chanel-Boutique lässt Jennifer Lopez nicht in den Laden hinein
US-Millionär jagt «schwarzen Tod Afrikas» – und stirbt dabei
Autofahrerin durchbricht auf Flucht Polizeisperre in Wabern

Mehr aus dem Ressort

Spanien. Feuer in berühmter Kathedrale von Córdoba

SpanienFeuer in berühmter Kathedrale von Córdoba

USA. Apollo-Astronaut Lovell mit 97 Jahren gestorben

USAApollo-Astronaut Lovell mit 97 Jahren gestorben

MID-Glücksspiele. 202 Millionen Franken im Jackpot von Euro Millions

MID-Glücksspiele202 Millionen Franken im Jackpot von Euro Millions