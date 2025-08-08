US-Millionär jagt «schwarzen Tod Afrikas» – und stirbt dabei

Der vermögende amerikanische Immobilienhändler Asher Watkins ist auf Safari gestorben. Er wurde von einem Büffel angegriffen. Facebook

Der texanische Unternehmer Asher Watkins, bekannt für seine Trophäenjagden, wurde in Südafrika von einem Büffel angegriffen und getötet.

Der US-Unternehmer Asher Watkins wurde während einer Safari in der südafrikanischen Provinz Limpopo von einem Kaffernbüffel angegriffen und tödlich verletzt.

Der Angriff erfolgte trotz Warnschüssen, als Watkins mit einem Fährtenleser und einem Jäger einen der als besonders gefährlich geltenden Büffel verfolgte.

Der Veranstalter warnt vor Büffelattacken.

Der US-Immobilientycoon Asher Watkins ist bei einer Jagdsafari in Südafrika tödlich verunglückt. Der 52-Jährige, bekannt für seine Leidenschaft für die Grosswildjagd, wurde von einem aggressiven Kaffernbüffel angegriffen und so schwer verletzt, dass jede Hilfe zu spät kam.

Watkins, der regelmässig an solchen Safaris teilnahm, war in der Provinz Limpopo unterwegs, als das Unglück geschah. Gemeinsam mit einem Fährtenleser und einem professionellen Jäger verfolgte er einen Büffel, der als eines der gefährlichsten Tiere Afrikas gilt. Diese Tiere, die bis zu 1,5 Tonnen wiegen können, sind bekannt für ihre Angriffsstärke und werden oft als «der schwarze Tod» bezeichnet.

Laut den Organisatoren von Coenraad Vermaak Safaris, die die Tour veranstalteten, kam es zu einem unerwarteten Angriff des Büffels, der Watkins mit seinen Hörnern aufspiesste. Ein Reporter der «Metro» berichtete, dass das Tier mit einer Geschwindigkeit von etwa 50 km/h auf Watkins zustürmte.

Safari-Anbieter warnt vor Büffel

Watkins war ein bekannter Stammkunde bei Safaris und posierte häufig mit erlegten Tieren auf seinem Facebook-Profil. Seine Familie, die ihn auf der Reise begleitete, ist erschüttert über den Verlust. Seine Ex-Frau Courtney äusserte, dass es schwer sei, die Realität zu begreifen, und dass besonders ihre Tochter Savannah um ihren Vater trauere.

Der Safari-Veranstalter warnt auf seiner Website vor der Gefahr, die von Kaffernbüffeln ausgeht. Diese Tiere sind jedes Jahr für mehrere Todesfälle unter Jägern verantwortlich und können selbst bei gut platzierten Schüssen gefährlich bleiben.

