Der 20-Jährige Musiker D4vd. Imago

David Anthony Burke gilt als aufstrebender Star der Musikszene und war gerade auf Tour. Doch dann wird im Wagen des Musikers die Leiche einer Minderjährigen entdeckt. Was ist passiert?

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der US-Musiker D4vd wurde durch virale Hits wie «Romantic Homicide» bekannt und gilt als aufstrebender Star.

Nun steht er im Fokus, nachdem im Kofferraum eines auf ihn registrierten Fahrzeugs die Leiche einer 15-Jährigen gefunden wurde.

Offiziell gilt der Sänger nicht als Verdächtiger, doch seine Tour und mehrere Kooperationen wurden bereits gestoppt. Mehr anzeigen

David Anthony Burke inszeniert in seiner Kunst immer wieder das Thema Gewalt. Das stösst im Internet auf Kritiker, die seine Arbeit auseinandernehmen. So besingt Burke in seinen Songs Tötungen, in Musikvideos stellt er sie nach – und zeitweise bot er Fanartikel an, der mit Flecken versehen war, die an Blut erinnerten.

Wer ist D4vd?

Er ist ein aufstrebender Star in der Musikszene: Den 20-Jährigen kennt man unter seinem Künstlernamen D4vd. 2022 gelang ihm mit seiner Single «Romantic Homicide» (deutsch: «romantischer Mord») den Durchbruch. Auf TikTok ging das Lied komplett viral.

Kurz darauf folgte die erfolgreiche Single «Here with Me» (Deutsch: «Hier bei mir»). Daraufhin unterschrieb er bei den Labels Darkroom und Interscope Records, wo auch beispielsweise Billie Eilish unter Vertrag steht.

Viele Details über seine Familie und seine Kindheit gibt es nicht. Nur: David Anthony Burke wurde 2005 in New York geboren und wuchs in Houston, Texas, in einem sehr christlichen Haushalt auf. Bis zur siebten Klasse soll er hauptsächlich zu Hause unterrichtet worden sein.

Die Karriere von Burke hätte nicht besser laufen können. Im August dieses Jahres startete er seine Tour. Durch Amerika, Europa, Australien und Südamerika.

Am 9. September trat er in Fillmore Minneapolis auf. Dann die Schlagzeilen: Im Tesla von D4vd fand man den stark verwesten und zerstückelten Leichnam einer Minderjährigen.

Die Tour wurde daraufhin kommentarlos gestrichen. Auch sein Konzert am 26. Oktober im Zürcher Club X-tra.

Was ist passiert?

Der Tesla, der auf den Musiker registriert ist, befand sich seit dem 5. September auf einem Verwahrplatz in West Hollywood. Wie die Behörden mitteilten, hatte die Stadt das Fahrzeug abgeschleppt, nachdem ein Anwohner gemeldet hatte, es stehe bereits länger als 72 Stunden unbenutzt am selben Ort.

Laut Polizeisprecher Officer Drake Madison galt der Wagen nicht als gestohlen. Wer ihn jedoch zuletzt gefahren hat, ist noch unklar.

Am 8. September wurden Polizisten wegen eines starken Geruchs zum Verwahrplatz an der North Mansfield Avenue in Los Angeles gerufen. Dort entdeckten sie in dem Fahrzeug die Überreste, erklärte Officer Madison. Der Körper sei «stark verwest» und habe sich offenbar längere Zeit im Fahrzeug befunden, sagen die Behörden.

Laut einem Bericht des Gerichtsmediziners des Los Angeles County handelte es sich bei der im Wagen gefundenen Person um eine Person mit einer Körpergrösse von 1,57 Metern und einem Gewicht von 32 Kilogramm. Die Überreste wiesen welliges schwarzes Haar auf, bekleidet war die Person mit einem Tube-Top und schwarzen Leggings.

Mittlerweile wurde von der Gerichtsmedizin bestätigt, dass es sich bei der Toten um Celeste R. handelt. Seit April 2024 galt die damals 13-Jährige als vermisst.

Wer ist Celeste R.?

Celeste R. hat lange, schwarze und lockige Haare. Sie hat grosse braune Augen und wuchs in Lake Elsinore auf, rund 120 Kilometer von Hollywood entfernt. Sie besuchte die siebte Klasse und wurde nach Angaben des Sheriff-Büros von Riverside County im Jahr 2024 mindestens dreimal von ihrer Familie als vermisst gemeldet.

Am 8. September – einen Tag nach ihrem 15. Geburtstag – wurde sie im Kofferraum des Teslas entdeckt. Die Todesursache hat die Gerichtsmedizin von Los Angeles bisher nicht bekannt gegeben.

Die Polizei geht laut TMZ Hinweisen zu wiederholten Ausreissversuchen von Celeste R. und zu Problemen in ihrem familiären Umfeld nach. Demnach soll das «zerrüttete Elternhaus» sie mehrfach dazu bewegt haben, von zu Hause wegzulaufen.

Ihre Familie meldete die Jugendliche mehrmals als vermisst. Bereits im März 2024 suchte ihre Schwester zusammen mit einem Ladenbesitzer auf Überwachungsvideos nach Spuren ihres Aufenthaltsortes.

Ein offizielles Statement des Sängers liegt bisher nicht vor. IMAGO/Newscom / AdMedia

Lehrpersonen bestätigten gegenüber der US-Plattform, dass das Mädchen mehrfach verschwand und zeitweise in den Hügeln von Hollywood aufgefunden wurde – einem Gebiet, in dem auch D4vd lebt und das für die Ermittler daher von Interesse sein soll. Unklar bleibt jedoch, wie genau ihr Verschwinden ablief.

Wie Celeste R.s Mutter TMZ schilderte, habe sie sofort befürchtet, dass es sich bei der gefundenen Leiche um ihre Tochter handeln könnte. Sie habe zudem gewusst, dass Celeste zum Zeitpunkt ihres Verschwindens mit einem Typ namens David in einer Beziehung gewesen sei.

Laut ihren Angaben trug die Jugendliche ein «Shhh…»-Tattoo auf dem Finger – ein Detail, das auch die Ermittler an der im Tesla gefundenen Leiche feststellten. Dasselbe Motiv trägt auch der Musiker auf seinem Finger.

Was ist der aktuelle Stand der Ermittlungen?

Die Ermittler betonen, dass es aktuell keine Beweise für eine direkte Verbindung des Musikers zur Tat gibt. Eine Anklage wurde bislang nicht gegen Burks erhoben und die Polizei äussert sich nur zurückhaltend zu den laufenden Ermittlungen.

Offiziell gilt D4vd nicht als Verdächtiger. Und weil unklar ist, wie Celeste R. gestorben ist, wird der Fall offiziell bisher nicht als Tötungsdelikt behandelt. Aber: Vergangenen Donnerstag bestätigte die Polizei gegenüber ABC7, dass man ein Haus in den Hollywood Hills durchsucht und «mehrere Beweisstücke sichergestellt» habe.

Diese würden nun von den Ermittlern analysiert. Laut Berichten hatte D4vd in dem Haus zur Miete gewohnt, das sich in unmittelbarer Nähe zu dem Ort befindet, an dem der Tesla abgeschleppt wurde.

Ein offizielles Statement des Sängers liegt bisher nicht vor. Sein Vertreter erklärte gegenüber «NBC Los Angeles» jedoch, dass Burke «vollständig mit den Ermittlern kooperiere».

Was meint die Öffentlichkeit?

Wesentlich weniger zurückhaltend zeigt sich die Öffentlichkeit: Seit dem Fund kursieren im Netz zahlreiche Fotos und Videos von Burke und Celeste, begleitet von Spekulationen über ihre mögliche Beziehung zum Sänger von Fans und Hobby-Detektiven.

Für Aufsehen sorgt auch ein geleakter Song des Musikers. Darin besingt er eine Person mit dem Namen Celeste. Der Track tauchte im Dezember 2023 unter dem Arbeitstitel «Celeste_Demo unfin» im Netz auf.

Darin beschreibt er eine Frau, die sich seinen Namen auf die Brust tätowiert habe, deren Stimme er ständig höre und von der er besessen sei. Später erwähnt er erneut eine «Celeste».

Ein kürzlich aufgetauchtes Video zeigt eine Sequenz aus einem Livestream mit der mutmasslich ermordeten Celeste Rivas Hernandez aus dem Januar 2024. Berichten zufolge soll der Musiker D4vd seine Moderatoren gebeten haben, alle Clips mit ihr zu entfernen.

Das Video war lange vor der Veröffentlichung ihres Leichenfunds im Tesla im Netz aufgetaucht und ist nun wieder öffentlich geworden, was das öffentliche Interesse und die Ermittlungen zusätzlich anheizt.

Der Clip stammt aus dem Jahr 2024. Zu dem Zeitpunkt war Celeste Rivas Hernandez 13 Jahre alt, während der Sänger D4vd 18 Jahre war. Im Chat des Livestreams kommentierten Zuschauer, er sei ertappt worden und sollte boykottiert werden. Es wird angenommen, dass die Fans und Community des Sängers wohl ahnten oder sogar wussten, dass das Mädchen minderjährig war.

Damit aber noch nicht genug. Von Internetnutzer*innen wurden Discord-Nachrichten zwischen Celeste und D4vd veröffentlicht, welche angeblich zeigen, dass sich die beiden Anfang 2022 kennengelernt haben, als sie elf Jahre alt war.

Auch seine Kunst und Musik rückt immer wieder in den Fokus. Auf Reddit erzählen Fans, dass D4vd vom Tod besessen gewesen sein soll. An seinen Konzerten habe er immer wieder eine Art Beerdigung abgehalten, inklusive aufgebahrten Särgen und Kondolenzbüchern.

Obwohl Burke nicht als Verdächtiger gilt, haben die Vorwürfe weitreichende Folgen für ihn. Seine Tour wurde abgesagt, ebenso die Veröffentlichung einer Deluxe-Version seines Albums. Marken wie Crocs und Hollister beendeten die Zusammenarbeit und entfernten ihn aus Werbekampagnen.

Am 22. September fand in Celeste Rivas Hernandez’ Heimatort eine Mahnwache statt.