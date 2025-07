Die Region Neapel ist von einem Erdbeben erschüttert worden. Dort befindet sich ein Supervulkan, die Phlegräischen Felder. (Archivfoto) dpa

Gegen 9.15 Uhr erschüttern heftige Erdstösse die Region. Der Supervulkan Campi Flegrei ist seit einigen Wochen aktiv. Noch ist unklar, wie gross das Ausmass ist.

DPA dpa

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In der süditalienischen Grossstadt Neapel hat um 9.15 Uhr die Erde mit der Stärke 4,0 gebebt.

Epizentrum sind die Phlegräischen Felder unweit der Stadt – ein Supervulkan, der in regelmässigen Abständen Erdstösse auslöst.

Schäden sind keine bekannt. Viele Menschen sind aus Angst vor Gebäudeeinstürzen auf die Strasse gegangen. Mehr anzeigen

Die italienische Grossstadt Neapel und ihre Umgebung sind von einem starken Erdbeben erschüttert worden. Aus Sorge vor grösseren Schäden flüchteten am Vormittag zahlreiche Bewohner auf die Strassen. Das Epizentrum lag nach offiziellen Angaben in den Phlegräischen Feldern, einem sogenannten Supervulkan im Westen der Stadt. Auch im Zentrum der Millionenmetropole war das Beben gegen 9.15 Uhr zu spüren.

Die neuen Erschütterungen sorgten in mehreren Gebieten der Stadt für grosse Angst. In den sozialen Netzwerken wurden auch Fotos verbreitet. Ein Nutzer schrieb: «Alles hat gebebt, vom Boden bis zu den Schränken und Möbeln. Es war sehr stark zu spüren.» Der Bahnverkehr in der Region wurde auf mehreren Strecken sicherheitshalber unterbrochen.

Supervulkan am Stadtrand

Nach Angaben des nationalen Instituts für Geophysik und Vulkanologie (INGV) hatte das Beben eine Stärke von 4,0. Die Phlegräischen Felder, ein Gebiet mit hoher vulkanischer Aktivität in der Region Kampanien, werden seit geraumer Zeit von zahlreichen kleinen sowie manchmal auch starken Erdbeben heimgesucht. Ende Juni wurde in den Campi Flegrei – wörtlich: brennende Felder – sogar ein Beben der Stärke 4,6 gemessen.

Die Regierung in Rom hatte kürzlich neue Massnahmen auf den Weg gebracht und Pläne für eine mögliche Evakuierung von Hunderttausenden angekündigt. Allerdings nahmen an einer Katastrophenschutz-Übung nur wenige Anwohner teil. In Neapel und Umgebung leben etwa drei Millionen Menschen.