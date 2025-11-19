  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Italien Erdbeben mit Stärke von 2,9 beim Grossen St. Bernhard

SDA

19.11.2025 - 06:31

In Nähe des Grossen St. Bernhard hat auf italienischer Seite die Erde gebebt. (Archivbild)
In Nähe des Grossen St. Bernhard hat auf italienischer Seite die Erde gebebt. (Archivbild)
Bild: Keystone

In der Nähe des Grossen St. Bernhard in Italien hat in der Nacht auf Mittwoch die Erde mit einer Stärke von rund 2,9 auf der Richterskala gebebt. 

Keystone-SDA

19.11.2025, 06:31

19.11.2025, 06:32

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In der Nähe des Grossen St. Bernhard in Italien hat in der Nacht auf Mittwoch die Erde mit einer Stärke von rund 2,9 auf der Richterskala gebebt.
  • Der SED registriert in der Schweiz und im nahen benachbarten Ausland durchschnittlich drei bis vier Erdbeben pro Tag.
Mehr anzeigen

Dieses Erdbeben dürfte in der Nähe des Epizentrums deutlich verspürt worden sein, teilte der Erdbebendienst mit. Das Beben habe sich um 1.31 Uhr ungefähr elf Kilometer westlich vom Grossen St. Bernhard ereignet, schreibt der Schweizerische Erdbebendienst der ETH Zürich (SED) in einer automatisierten Mitteilung. Schäden seien bei einem Erdbeben dieser Stärke in der Regel nicht zu erwarten.

Der SED registriert in der Schweiz und im nahen benachbarten Ausland durchschnittlich drei bis vier Erdbeben pro Tag – beziehungsweise 1000 bis 1500 Beben pro Jahr. Von der Bevölkerung tatsächlich verspürt werden pro Jahr etwa 10 bis 20 Erdstösse mit Magnituden ab etwa 2,5.

Meistgelesen

Zen-Meister Akanji führt souveräne Schweizer an die WM – nur einer bleibt blass
Xhaka über Kosovo-Fans: «Das Letzte, was ich erwartet habe»
Tod im Altersheim – und ein Pfleger steht plötzlich vor Gericht
«Ach, ich liebe Beatrice Egli über alles, aber...»
Rekordpreise für seltene Goldvreneli

Mehr aus dem Ressort

Italien. Neapel zankt um Maradona-Kultstätte: Vorläufiger Frieden?

ItalienNeapel zankt um Maradona-Kultstätte: Vorläufiger Frieden?

Wetter-Ticker. Frau Holle bringt bald Schnee bis ins Flachland

Wetter-TickerFrau Holle bringt bald Schnee bis ins Flachland

Unwetter. Fünf Touristen sterben bei Schneesturm in Patagonien

UnwetterFünf Touristen sterben bei Schneesturm in Patagonien