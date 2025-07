Extremes Erdbeben im Pazifik – Tsunami-Warnungen ausgelöst

Vor der fernöstlichen Halbinsel Kamtschatka bebt die Erde, und zwar mächtig. Experten sprechen vom weltweit heftigsten Beben seit 2011. Küstenbewohner in mehreren Ländern werden evakuiert.

9.20 Uhr Tsunami-Warnung auch in Lateinamerika Nach dem schweren Erdbeben vor der russischen Halbinsel Kamtschatka haben auch mehrere Länder Lateinamerikas vor möglichen Tsunami-Wellen gewarnt. In Mexiko rief das Tsunami-Warnzentrum der Marine die Bevölkerung dazu auf, den Stränden an der Pazifikküste fernzubleiben. Boote und Schiffe sollten nicht auslaufen. Es seien Flutwellen von 30 Zentimetern bis einem Meter Höhe möglich. Einen ähnlichen Hinweis gaben die Behörden im benachbarten Guatemala heraus. Die Gefahr sei jedoch als niedrig einzuschätzen, teilte das Seismologische Institut des mittelamerikanischen Landes (INSIVUMEH) auf der Plattform X mit.

8.59 Uhr Helikopter warnt via Lautsprecher WATCH: LAPD helicopter uses loudspeaker to ask everyone to move to higher ground due to possible tsunami wave at 1 a.m. PT.pic.twitter.com/XjN99GCOEs — AZ Intel (@AZ_Intel_) July 30, 2025 In Los Angeles fliegt mittlerweile ein Helikopter über das Stadtgebiet. Per Lautsprecher werden die Leute aufgefordert, die Küstenregion zu verlassen und sich in höher gelegene Gebiete zu begeben.

8.29 Uhr 1,3 Meter hohe Welle in Japan registriert Luftaufnahme zeigt hohe Wellen vor Japan Nach dem schweren Erdbeben vor der russischen Küste haben erste Wellen Japan erreicht. In Japan ist eine Tsunamiwelle von 1,3 Metern Höhe verzeichnet worden. 30.07.2025 Nach dem schweren Erdbeben der Stärke 8,8 vor Russland ist in Japan eine Tsunamiwelle von 1,3 Metern Höhe verzeichnet worden. Wie die japanische Wetterbehörde am Mittwoch mitteilte, erreichte ein Tsunami mit einer Höhe von 1,3 Metern um 13.52 Uhr (Ortszeit, 06.52 MESZ) einen Hafen in Japans nördlicher Präfektur Miyagi. Die Tsunami-Warnung, wonach Wellen von bis zu drei Metern entlang der japanischen Pazifikküste erwartet wurden, galt demnach weiter.

8.27 Uhr Behörden auf Hawaii «vorsichtig optimistisch» Laut den Behörden auf Hawaii seien bislang keine extremen Wellen an den Küsten gemessen worden. «Das ist aktuell ein vorsichtig optimistisches Zeichen», sagt Gouverneur Josh Green. Aber: «Das Fenster der seismischen Aktivitäten dauert noch mindestens zwei Stunden. Das Wasser hat sich stark zurückgezogen – das bedeutet, dass es Aktivität draussen im Ozean gibt. Aktuell können wir daher noch keine Entwarnung geben.» Der Hafen von Honolulu sei geschlossen worden. Alle Flüge von und nach Maui wurden gestrichen.

8.20 Uhr Erste Tsunami-Wellen treffen auf Hawaii Gemäss Berichten sind die ersten Tsunami-Wellen auf Hawaii getroffen. Wie heftig diese ausfallen, ist aktuell noch unklar.

7.49 Uhr Video zeigt, wie sich das Wasser zurückzieht Video shows water receding in Kahai, Hawaii.pic.twitter.com/K5hlnB1o2Q — AZ Intel (@AZ_Intel_) July 30, 2025 Ein Zeitraffer-Video zeigt, wie sich das Wasser vor Hawaii langsam zurückzieht. Wie heftig die Wellen wirklich werden, ist zur Stunde noch immer unklar. Experten rechnen mit einer Höhe von bis zu vier Metern.

7.43 Uhr Tsunami-Wellen gemessen Tsunami waves spotted off Kauai, Hawaii, buoys detect arrival near Nawiliwili. pic.twitter.com/UjJN6z3ruN — Polymarket Intel (@PolymarketIntel) July 30, 2025 Eine Boje vor der hawaiianischen Insel Kauai hat einen extremen Anstieg der Wellenhöhen gemessen. Offenbar sind die Wellen nur noch wenige Kilometer von den Küsten entfernt.

7.39 Uhr Auch kleine Wellen in China erwartet Nach dem Erdbeben vor Russlands Ostküste sind in China Tsunamiwellen von bis zu einem Meter Höhe erwartet worden. Wie das chinesische Tsunami-Warnzentrum am Mittwoch mitteilte, rechneten die Behörden mit Wellen zwischen 30 Zentimetern und einem Meter, die auf Teile der chinesischen Ostküste treffen würden. Die Einschätzung basiere auf der Analyse des des Tsunami-Beratungszentrums des Ministeriums für Nationale Ressourcen

7.33 Uhr Wasser zieht sich rapide zurück 🚨 BREAKING: Water rapidly receding at Hanalei Bay on Kauai, Hawaii



Tsunami expected in mere minutes pic.twitter.com/xtif43hThd — Nick Sortor (@nicksortor) July 30, 2025 Videos aus Hawaii zeigen: Das Wasser zieht sich aktuell gerade stark zurück. Das sind die ersten Anzeichen, dass heftige Wellen bevorstehen. Ein Video einer Insel im Norden von Hawaii zeigt, wie das Wasser deutlich tiefer steht.

7.23 Uhr Massen-Evakuation am Hafen von Honululu Commercial vessels, privately owned craft, and Coast Guard vessels are currently mass evacuating the Port of Honolulu and surrounding harbors as a tsunami bears down on the Hawaiian islands.



AIS data via @MarineTraffic pic.twitter.com/coaHF9ICsM — OSINTtechnical (@Osinttechnical) July 30, 2025 Der Hafen von Honolulu wird in den Minuten vor den erwarteten Tsunami-Wellen noch evakuiert. Ein Radar-Video zeigt, wie die Schiffe aus dem Hafen fahren. Die ersten Wellen werden in den nächsten Minuten erwartet.

7.15 Uhr Warnungen auch in L.A. 🚨 JUST IN: The Los Angeles County Sheriff’s Department is now blasting warnings about a potential tsunami over their loud speaker



Marina Del Ray is currently under a Tsunami Advisory



But parts of Northern California are now under a TSUNAMI WARNING



🎥 @Brod4444 pic.twitter.com/w62oOIWhOh — Nick Sortor (@nicksortor) July 30, 2025 Auch an der Westküste der USA ist eine Tsunami-Warnung ausgerufen worden. Via Lautsprecher fordern die Behörden die Bevölkerung zur Evakuation auf.

7.08 Uhr Tsunami-Sirenen heulen In Japan sind nach dem schweren Erdbeben die Tsunami-Sirenen erklungen. Eine Stimme ruft zwischen den Sirenentönen zur sofortigen Evakuation auf. WATCH: Tsunami sirens wail in northern Japan, coastline being evacuated pic.twitter.com/8oI8zRormF — BNO News (@BNONews) July 30, 2025 Auch auf Hawaii sind Sirenen zu hören. Dort sind die ersten Wellen in den nächsten Minuten zu erwarten. 🚨#BREAKING: Tsunami sirens are now blasting across Hawaii after warnings were issued. Thousands are evacuating to higher ground as waves between 3 to 12 feet above tide level are possible. The USGS has just upgraded the Pacific earthquake to a massive magnitude 8.8. pic.twitter.com/dUIGx2mtqX — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) July 30, 2025

7.04 Uhr Erste Wellen in Hawaii in wenigen Minuten erwartet In den nächsten Minuten werden die ersten Tsunami-Wellen in Hawaii erwartet. Noch ist unklar, wie stark die Wellen wirklich sein werden – Experten rechnen mit Höhen von bis zu 3 oder 4 Metern.

7.01 Uhr Russland ruft Notstand aus Die Behörden in der fernöstlichen russischen Region Sachalin haben nach dem Erdbeben für eine betroffene Inselgruppe im Pazifik den Notstand ausgerufen. «Im Bezirk Nordkurilen, wo sich heute ein Erdbeben und ein Tsunami ereignet haben, wurde der Notstand ausgerufen», erklärte die Regierung von Sachalin am Mittwoch.

6.48 Uhr Vorher-Nachher-Bilder zeigen Zerstörung Drone footage analysis: Comparing sites at Severo-Kurilsk port, 188 nautical miles from the Kamchatka quake epicenter. pic.twitter.com/3fla2FQBiu — Polymarket Intel (@PolymarketIntel) July 30, 2025 Drohnen-Aufnahmen zeigen im Vergleich mit Google Maps, wie die Stadt Severo-Kurilsk ganz im Osten Russlands von den Wellen getroffen wurde. Die Hafenmauern sind verschwunden, Gebäude wurden weggerissen.

6.32 Uhr Schwere Schäden in Ostrussland Russische Stadt wird überflutet Nach dem starken Erdbeben in der Nacht auf Mittwoch haben erste Tsunami-Wellen die Küsten erreicht. Auf der russischen Halbinsel Kamtschatka wurde ein Dorf überschwemmt. 30.07.2025 In der Regionalhauptstadt Petropawlowsk-Kamtschatski rannten laut Tass verängstigte Menschen barfuss ins Freie. Kleiderschränke stürzten um, Autos rutschten über wackelnde Strassen und ein Kindergarten-Gebäude wurde schwer beschädigt. Zeitweise sei das Strom- und Telefonnetz zusammengebrochen.

6.20 Uhr Stärkstes Erdbeben seit 2011 Ein schweres Erdbeben vor der russischen Halbinsel Kamtschatka hat Warnungen vor Tsunami-Wellen an den östlichen Küsten Russlands und Japans sowie in westlichen Bundesstaaten der USA ausgelöst. Mit einer Stärke von 8,8 war das Beben laut der US-Erdbebenwarte USGS das weltweit stärkste seit der Katastrophe von Fukushima im März 2011 - und wurde seit Beginn der Messungen überhaupt nur von fünf Beben übertroffen. Mehr anzeigen

Rettungskräfte vor einem vom Erdbeben beschädigten Kindergarten in Petropawlowsk-Kamtschatski. (30. Juli 2025) Bild: Keystone/Russian Emergency Ministry Press Service via AP

Verängstigte Menschen flüchten auf die Strasse

Laut der Russischen Akademie der Wissenschaften handelte es sich um das heftigste Erdbeben auf der Kamtschatka seit 1952. Mit weiteren Nachbeben sei noch etwa einen Monat lang zu rechnen, sie könnten Stärken von bis zu 7,5 erreichen.

In der Regionalhauptstadt Petropawlowsk-Kamtschatski rannten laut Tass verängstigte Menschen barfuss ins Freie. Kleiderschränke stürzten um, Autos rutschten über wackelnde Strassen und ein Kindergarten-Gebäude wurde schwer beschädigt. Zeitweise sei das Strom- und Telefonnetz zusammengebrochen.

In der russischen Region Sachalin wurden Küstenbewohner vorsichtshalber evakuiert. Stellenweise brandeten laut Tass Tsunami-Wellen von drei bis vier Metern Höhe an Land. Berichte über Verletzte oder gar Tote gab es zunächst nicht.

In Russland traf die erste Tsunami-Welle nach Angaben von Gouverneur Waleri Limarenko die Küstenregion von Sewero-Kurilsk, eine Siedlung auf den russischen Kurilen-Inseln im Pazifik. Er sagte, die Bewohner seien in Sicherheit und hielten sich auf höher gelegenem Gelände auf, bis die Gefahr einer weiteren Welle gebannt sei.

In einem Videostandbild ist das Küstengebiet von Sewero-Kurilsk, einer Stadt auf der zweitgrösste Kurilen-Insel Paramuschir, nach einer Tsunami-Welle am Mittwoch zu sehen. Bild: Keystone/Geophysical Service of the Russian Academy of Sciences via AP

Evakuierungsaufrufe auch in Japan und auf Hawaii

Die japanischen Behörden stuften ihre Tsunami-Warnung am Vormittag (Ortszeit) hoch: An der Pazifikküste drohten demnach bis zu drei Meter hohe Flutwellen, vor denen Anwohner in höher gelegenen Gegenden Schutz suchen sollten. An der Küste der nordöstlichen Präfektur Miyagi wurden zunächst Flutwellen von 50 Zentimetern Höhe registriert, in anderen Präfekturen wie Fukushima, Hokkaido und Aomori Wellen von bis zu 40 Zentimetern Höhe, wie der japanische Fernsehsender NHK meldete. Berichte über Probleme in Atomkraftwerken gebe es nicht.

Einwohner fahren am Mittwoch Kushiro, einer japanischen Grossstadt im Osten der Insel Hokkaidō, in höher gelegenes Gelände. Bild: Keystone/Kyodo News via AP

Die japanische Regierung richtete einen Krisenstab ein. Ministerpräsident Shigeru Ishiba rief die Menschen auf, sich in höher gelegene Gebiete oder Evakuierungsgebäude zu begeben. Nach Aussagen eines Regierungssprechers gab es jedoch zunächst weder Berichte über Opfer noch über Schäden.

Auf einem Fernsehbildschirm in Tokio ist am Mittwochmorgen eine Tsunami-Warnung mit einem Evakuierungsbefehl zu sehen. Bild: Keystone/EPA/Jiji Press

Das staatliche Tsunami-Frühwarnsystem in den USA sprach ebenfalls von Wellen von bis zu drei Metern Höhe, die die Küste des Tausende Kilometer vom Zentrum des Bebens entfernten Bundesstaats Hawaii kurz nach 22 Uhr Ortszeit (7 Uhr am Schweizer Morgen) erreichen könnten. Küstenbewohner sollten die gefährdeten Gebiete sofort verlassen oder in mindestens zehnstöckigen Gebäuden Schutz suchen, hiess es. Ausserdem sollten Schiffe auf Geheiss der US-Küstenwache die Häfen von Hawaii verlassen, um nicht von den Wellen an Land gespült zu werden.

Am Dienstagabend (Ortszeit) verschickte das lokale Warnsystem in San Francisco eine Tsunami-Warnung auf die Handys der Einwohner. Bild: Screenshot Helene Laube

Auch für Alaskas Westküste wurde eine Tsunami-Warnung erlassen. Weiter entfernte Pazifikstaaten wie die Philippinen und Indonesien wappneten sich ebenfalls für drohende Flutwellen.