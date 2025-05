Der Schweizerische Erdbebendienst hat im Kanton Wallis, ungefähr 10 km südöstlich von Mürren BE, ein Erdbeben registriert. Archivbild: sda

Der Schweizerische Erdbebendienst hat 10 km südöstlich von Mürren BE ein Erdbeben registriert. Zum Beben kam es am Sonntag um 13.30 Uhr.

Keystone-SDA, tpfi SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der Schweizerische Erdbebendienst an der ETH Zürich registrierte im Kanton Wallis ein Erdbeben.

Das Beben ereignete sich 10 km südöstlich von Mürren BE.

Es es die Stärke von etwa 3,1 auf der Richterskala. Mehr anzeigen

Gemäss einer ersten automatisch generierten Meldung des Erdbebendienstes erreichte es die Stärke von etwa 3,1 auf der Richterskala.

Das Erdbeben auf Walliser Kantonsgebiet dürfte in der Nähe des Epizentrums deutlich verspürt worden sein, hiess es. Schäden sind bei einem Erdbeben dieser Stärke in der Regel nicht zu erwarten, wie der Schweizerische Erdbebendienst (SED) der ETH Zürich am Sonntag schrieb.