Massiver Erdrutsch in Sizilien Bilder zeigen das Ausmass der Naturkatastrophe

SDA

28.1.2026 - 21:20

Nach schweren Unwettern droht in Niscemi auf der italienischen Insel Sizilien ein Erdrutsch Teile eines Wohngebiets mitzureissen.

Bild: Alberto Lo Bianco/LaPresse via ZUMA Press/dpa

Bild: IMAGO/ZUMA Press/Rosario Cauchi

Bild: IMAGO/ZUMA Press/Rosario Cauchi

Bild: Andrea Petrelli/IPA via ZUMA Press/dpa

Bild: IMAGO/Anadolu Agency/Prime Ministry/Palazzo Chigi

Schwere Unwetter führten in der Stadt Niscemi auf Sizilien zu einem massiven Erdrutsch. Bilder zeigen die Verwüstung, auch Ministerpräsidentin Meloni machte sich am Mittwoch vor Ort ein Bild.

,

Keystone-SDA, Jan-Niklas Jäger

28.01.2026, 21:20

28.01.2026, 21:26

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Sizilien ist nach starken Regenfällen von einem Erdrutsch heimgesucht worden.
  • Mehr als 1500 Menschen mussten evakuiert werden, Ministerpräsidentin Giorgia Meloni reiste am Mittwoch in die Gegend.
  • Bilder zeigen das Ausmass der Katastrophe.
Mehr anzeigen

Es sind schockierende Bilder, die die Folgen des Erdrutsches in Niscemi auf der italienischen Insel Sizilien zeigen. Ein Teil der Stadt steht regelrecht am Abgrund und droht abzurutschen. Mehr als 1500 Menschen mussten nach Angaben der Behörden aus ihren Häusern evakuiert werden.

Sizilien war iam Wochenende von Unwettern mit starken Regenfällen heimgesucht worden. Auch Sardinien und der Süden des italienischen Festlandes waren betroffen. Nach Angaben der Behörden beziffern die Behörden allein für Sizilien den Schaden auf 1,5 Milliarden Euro (1,38 Milliarden Franken). Am Montag hatte die Regierung in Rom für die betroffenen Regionen den Unwetternotstand ausgerufen.

Zivilschutz-Chef: «Erdrutsch ist voll aktiv»

Besonders dramatisch ist die Situation wegen des Erdrutsches in Niscemi. Der Chef des italienischen Zivilschutzes, Fabio Ciciliano, sagte am Dienstag bei einem Besuch der Stadt: «Der Erdrutsch ist voll aktiv, und die Lage ist kritisch.» Es gebe Wohnhäuser, die nicht mehr wiederhergestellt werden könnten. Für die betroffenen Bewohner müsse ein Plan zur Umsiedlung erarbeitet werden.

«Wie im Krieg». Schweizer Auswanderer erleben Zyklon Harry in Sizilien hautnah

«Wie im Krieg»Schweizer Auswanderer erleben Zyklon Harry in Sizilien hautnah

Meloni besucht Katastrophengebiet

Der sich konstant weiter bewegende Erdrutsch hat sich mitten in einem Wohngebiet gebildet. Auf Bildern ist zu sehen, wie Wohnhäuser direkt am Abhang stehen. Eine vier Kilometer lange Front droht abzusinken. Bereits abgesunkene Teile des Gebiets aus Schlamm und Geröll bewegen sich inzwischen seit dem Wochenende immer weiter über Hänge in der Gegend.

Am Mittwoch besuchte Italiens Ministerpräsidentin Giorgio Meloni Niscemi, um sich ein Bild von der Katastrophe zu machen.

