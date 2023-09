Die beiden vermissten Personen konnten am Montag nur noch tot aufgefunden werden, nachdem am Sonntagnachmittag ein Erdrutsch im Gebiet rund um die Hütte «Città di Busto» im Val Formazza niederging. Imago

Nahe der Schweizer Grenze, im italienischen Val Formazza, hat sich am Sonntag ein Erdrutsch ereignet. Zwei als vermisst gemeldete Personen konnten am Montag nur noch tot geborgen werden.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am Sonntagnachmittag ist es im Gebiet rund um die Schutzhütte «Città di Busto» im italienischen Val Formazza zu einem Erdrutsch gekommen.

Zwei seither vermisste Personen wurden am Montag tot aufgefunden.

Das betroffene Gebiet grenzt an die beiden Kantone Tessin und Wallis und ist beliebt bei Wanderern. Mehr anzeigen

Am Sonntagnachmittag gegen 17 Uhr kam es zu einem Erdrutsch im italienischen Val Formazza. Zwei danach als vermisst gemeldete Personen konnten am Montag nur noch tot geborgen werden.

Das vom Erdrutsch betroffene Gebiet befindet sich in fast 2500 Metern Höhe, unterhalb der Schutzhütte «Città di Busto» und grenzt an die beiden Kantone Wallis und Tessin.

Kurz nachdem Felsen und Trümmer um 17 Uhr Richtung Tal rutschten, wurden die Rettungskräfte alarmiert. Doch das verschüttete Gebiet erschwert die Suche, die nach einem kurzen Unterbruch am Montagmorgen wieder aufgenommen werden konnte.

VERBANIA: Frana in alta Val Formazza: Individuati i corpi dei due escursionisti dispersi, le vittime sono un uomo di 34 anni e una donna di 31 anni entrambi della provincia di Novara pic.twitter.com/DiRmdMpQhn — BreakingItalyNews (@BreakingItalyNe) September 25, 2023

«Das betroffene Gebiet kann nur zu Fuss in etwa zweieinhalb Stunden erreicht werden, wobei man einen Höhenunterschied von etwa 500 bis 600 Metern von der Stelle, an der man sein Auto abstellt, überwindet. Oder aber mit dem Helikopter», erklärte die Bürgermeisterin von Formazza, Bruna Papa, am Sonntag der italienischen Nachrichtenagentur Ansa.

Hunde finden mögliche Spur der Vermissten

Weiter berichtet Ansa, dass Bergrettung und Suchhunde das betroffene Gebiet absuchten. Die Hunde hätten nach kurze Zeit auch Spuren entdeckt. Die Einsatzkräfte konnten daraufhin nur noch den Tod der beiden Vermissten feststellen.

Bei den beiden Verstorbenen handelt es sich nach Angaben italienischer Medien um einen Mann und eine Frau im Alter von 34 und 31 Jahren aus Nebbiuno und Borgomanero in der Region Novarese. Man identifizierte die beiden anhand ihres Autos, das auf dem Parkplatz abgestellt war, von dem die Spuren ausgingen. Familienangehörige und Freunde der beiden bestätigten, dass sie sich in dem Gebiet aufhielten.